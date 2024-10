Il Ryzen 7 9800X3D spunta online a 484 dollari, lancio sempre più vicino

Il tanto atteso AMD Ryzen 7 9800X3D, successore del popolarissimo Ryzen 7 7800X3D (che ha raggiunti prezzi assurdi su Amazon), è sempre più vicino. Nelle scorse ore è comparso su due shop online, ShopBLT e Tech-America, con un prezzo rispettivamente di 524 dollari e 484 dollari.

Il Ryzen 7 7800X3D è uno dei migliori processori per il gaming attualmente sul mercato. Ci si aspetta quindi che il 9800X3D non sarà da meno, grazie soprattutto alle novità dell'architettura Zen 5, ai cambiamenti nelle frequenze operative e alle tante novità vociferate in queste settimane.

Il rivenditore americano ShopBLT ha inserito il Ryzen 7 9800X3D nel suo listino a 524,62 dollari, un prezzo leggermente superiore ai 449 dollari di listino del predecessore 7800X3D. Tuttavia, lo stesso rivenditore offre attualmente il 7800X3D a 493,19 dollari, circa il 10% in più rispetto al prezzo consigliato.

Il lancio del nuovo processore è previsto per inizio novembre.

Sulla base di questi dati, ci si può aspettare che il prezzo finale del 9800X3D si attesti su livelli simili al 7800X3D, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere leggermente più costoso. È importante sottolineare che il prezzo indicato è preliminare e non ancora confermato ufficialmente da AMD.

Cosa sappiamo del Ryzen 7 9800X3D

Secondo le informazioni trapelate finora, il Ryzen 7 9800X3D dovrebbe offrire:

8 core e 16 thread

96 MB di cache L3 con 8 MB di cache L2 (64 MB di stack 3D V-cache)

Frequenza base di 4,70 GHz

Frequenza boost di 5,20 GHz

TDP di 120W

AMD sta anche dismettendo i vecchi chip AM4 con tecnologia 3D V-Cache, come lo storico Ryzen 7 5800X3D, ormai introvabile o quasi, e il Ryzen 5 5600X3D.

Sempre secondo le indiscrezioni, il debutto ufficiale del Ryzen 7 9800X3D è atteso per il 25 ottobre, con la disponibilità nei negozi prevista per la prima settimana di novembre. Se così fosse, scopriremo molto presto se il nuovo Ryzen 7 9800X3D sarà un degno successore del tanto amato 7800X3D.