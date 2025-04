Il suono di avvio di Windows 95 è entrato nella storia

Il celebre suono di avvio di Windows 95 ha appena ottenuto un riconoscimento che pochi avrebbero immaginato al momento della sua creazione. La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti lo ha ufficialmente inserito nel Registro Nazionale delle Registrazioni, consacrandolo come patrimonio sonoro di rilevanza culturale e storica.

Questo breve jingle, che ha accompagnato l'accensione di milioni di computer in tutto il mondo, si unisce così ad opere musicali di ben altro calibro in un archivio dedicato alla preservazione dei suoni più significativi della nostra epoca. La notizia riporta alla memoria quanto Windows 95 abbia rappresentato una svolta nell'informatica di massa, introducendo interfacce grafiche più intuitive, supporto per nomi di file lunghi e la prima versione di Internet Explorer.

Dietro quel breve motivo musicale si nasconde una storia affascinante. Brian Eno, musicista di fama mondiale e membro della Rock and Roll Hall of Fame, fu l'artefice di questa piccola grande composizione. Per soddisfare la richiesta di Microsoft, Eno creò ben 84 diversi elementi sonori tra cui i progettisti dell'azienda avrebbero poi dovuto scegliere. Il suono finale selezionato, curiosamente, risultò due volte più lungo di quanto inizialmente richiesto, ma conquistò i responsabili del progetto per la sua capacità di trasmettere senso di accoglienza, speranza e progresso - esattamente l'impressione che il colosso di Redmond voleva suscitare nei suoi utenti.

L'inserimento nel Registro Nazionale delle Registrazioni non è un riconoscimento alla qualità artistica in sé, quanto piuttosto all'impatto culturale che un'opera sonora ha avuto nella società. Per essere ammessi, i suoni devono avere più di dieci anni, essere disponibili in formato registrato e possedere una rilevanza storica o culturale significativa. Ogni anno, la Biblioteca del Congresso seleziona 25 nuove opere basandosi sulle nomination del pubblico, ma la decisione finale spetta ai curatori dell'istituzione.

Non è la prima volta che Microsoft vede un elemento del suo universo sonoro entrare nel prestigioso registro. Anche la colonna sonora di Minecraft: Volume Alpha, composta nel 2011 da Daniel Rosenfield, figura nell'elenco delle registrazioni culturalmente significative. Vale la pena notare che questa composizione precedeva l'acquisizione di Mojang da parte di Microsoft, quindi tecnicamente non era un prodotto nato sotto l'egida dell'azienda di Redmond, ma è comunque collegata al suo attuale portfolio.

Nell'annunciare le nuove induzioni nel blog ufficiale, la Biblioteca del Congresso ha dedicato un'apposita sezione al suono di avvio di Windows 95, sottolineandone l'importanza non solo come elemento di un software iconico ma come vero e proprio frammento sonoro che evoca un'intera epoca tecnologica. Windows 95 rappresentò infatti una rivoluzione nell'informatica consumer, introducendo funzionalità come il plug-and-play attraverso Device Manager e un'enfasi mai vista prima sulle interfacce grafiche accessibili.

Tra le altre 24 opere sonore incluse quest'anno nel Registro troviamo brani di ben altro calibro e notorietà: la celeberrima "My Heart Will Go On" di Celine Dion, colonna sonora del film Titanic, "Goodbye Yellow Brick Road" di Elton John e l'album "Chicago Transit Authority" dei Chicago. Un panorama eterogeneo che dimostra come la rilevanza culturale possa appartenere tanto a un brano che ha venduto milioni di copie quanto a un semplice jingle di avvio di un sistema operativo.