In attesa di RDNA 4, al CES vedremo la Radeon RX 7650 GRE

AMD si prepara a lanciare una nuova GPU RDNA 3, la Radeon RX 7650 GRE (Golden Rabbit Edition), al CES 2025. O almeno questo indicano le indiscrezioni riportate da Hoang Anh Phu su X, secondo cui questa scheda grafica sarà l'ultima aggiunta alla famiglia RDNA 3 prima dell'introduzione della linea RDNA 4 nel primo trimestre del 2025.

La nuova GPU si inserirà nella fascia medio-bassa della gamma Radeon RX 7000, che attualmente comprende i modelli RX 7600 e RX 7600 XT, e dovrebbe posizionarsi tra quest'ultima e la Radeon RX 7700 XT. Entrambe le versioni esistenti della RX 7600 utilizzano il chip Navi 33 con 32 Compute Unit, 2048 stream processor e 64 acceleratori AI. La differenza principale sta nella memoria: 16 GB per la XT e 8 GB per la non-XT, oltre a frequenze di clock leggermente diverse.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli sulle specifiche della RX 7650 GRE, gli analisti ipotizzano che potrebbe utilizzare una versione ridotta del chip Navi 32. Questa scelta avrebbe più senso rispetto al rilascio di una terza variante della scheda, anch'essa equipaggiata con lo stesso chip Navi 33 e specifiche simili.

Molti al CES 2025 si aspettavano il lancio della nuova gamma RDNA 4, quindi la scelta di AMD di presentare una nuova GPU RDNA 3 di fascia medio-bassa sarebbe, se confermata, un po' strana. Questo non significa però che le Radeon RX 8000 siano in ritardo, e anzi la casa di Sunnyvale potrebbe volerle lanciare dopo la fiera proprio per evitare che il loro annuncio sia cannibalizzato da quello di NVIDIA, che molto probabilmente presenterà la nuova RTX 5090.

La RX 7650 GRE dovrebbe posizionarsi nella fascia di prezzo sotto i 300 euro.

Mentre le precedenti edizioni "GRE" erano limitate principalmente alla Cina, o comunque alla zona Asia-Pacifico, AMD ha recentemente mostrato la volontà di estendere il lancio dei suoi prodotti ad altre aree, inclusi Stati Uniti ed Europa. Un esempio di questa strategia è stata la commercializzazione della RX 7900 GRE anche nel nostro mercato, dove è ancora disponibile a circa 590 euro.