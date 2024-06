Inizia l'era delle IA! Da Mediaworld sconti su tutti i dispositivi con Intelligenza Artificiale!

A meno che non si viva completamente al di fuori del settore tecnologico, è ormai impossibile non aver sentito parlare dell'intelligenza artificiale, sempre più integrata nella nostra vita quotidiana. In questa sede, non ci concentreremo sui vantaggi e sui rischi associati all'IA, ma desideriamo evidenziare come Mediaworld stia già offrendo una gamma di dispositivi dotati di intelligenza artificiale a prezzi scontati. Parliamo principalmente di PC, tablet e smartphone, dispositivi che già oggi permettono di apprezzare funzioni avanzate legate all'IA. La promozione è valida fino al 30 giugno, con tutti i prodotti scontati visibili sulla pagina dedicata.

Mediaworld Speciale IA, perché approfittarne?

Approfittare di questo speciale di Mediaworld è un'opportunità da non perdere per vari motivi. Innanzitutto, i dispositivi come PC, tablet e smartphone dotati di IA possono migliorare la produttività e semplificare molte attività quotidiane grazie alle loro funzioni avanzate. Ad esempio, l'IA può ottimizzare le prestazioni del dispositivo, offrire assistenza vocale, migliorare la qualità delle foto e dei video, e persino prevedere e suggerire le nostre esigenze.

Tra i dispositivi in promozione, il Samsung Galaxy S24 Ultra merita una menzione speciale. Attualmente offerto a 1.199€, con un risparmio di 100€ rispetto al miglior sconto dell'ultimo mese, questo smartphone è uno dei migliori in termini di implementazione dell'IA. Il Galaxy S24 Ultra non solo offre una fotocamera di qualità superiore con funzioni di intelligenza artificiale per migliorare foto e video, ma include anche un assistente virtuale più intelligente e personalizzato, e capacità di elaborazione ottimizzate per garantire prestazioni fluide e rapide.

Per coloro che desiderano un'ottima alternativa a un prezzo più contenuto, Mediaworld propone anche il Galaxy S23 a 679€ invece di 889€. Anche questo modello beneficia delle avanzate funzioni di intelligenza artificiale di Samsung, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera tecnologia moderna senza spendere troppo. Oltre agli smartphone, la promozione include anche una varietà di Copilot+PC in sconto. Nonostante alcuni limiti di compatibilità attuali dovuti alla piattaforma ARM, questi PC rappresentano un ottimo investimento per le future ottimizzazioni software che miglioreranno ulteriormente l'integrazione dell'IA.

