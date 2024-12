Intel ha abbandonato il progetto x86S

Intel ha interrotto lo sviluppo della specifica x86S. La decisione segue l'annuncio della formazione del nuovo x86 Ecosystem Advisory Group, che riunisce Intel, AMD, Google e altri leader del settore per definire il futuro del set di istruzioni x86.

La mossa segna un cambiamento significativo nella strategia di Intel riguardo all'evoluzione dell'architettura x86. L'azienda aveva originariamente annunciato l'intenzione di semplificare il set di istruzioni x86 sviluppando una versione x86S solo a 64 bit, pubblicando una bozza di specifica a maggio 2023 e aggiornandola a giugno 2024. Ora, però, questo progetto è stato ufficialmente abbandonato. Intel ha invece confermato che altre iniziative x86 orientate al futuro, come Flexible Return and Event Delivery (FRED) e la nuova specifica AVX10, sono ancora in corso.

Un portavoce di Intel ha dichiarato:

"Rimaniamo profondamente impegnati nell'architettura x86, come dimostrato dalla creazione dell'x86 Ecosystem Advisory Group in collaborazione con AMD e altri leader del settore. Questa iniziativa rafforza la nostra dedizione ad assicurare un futuro solido per x86, basandoci su decenni di compatibilità software. Mentre ci siamo allontanati dall'iniziativa x86S, il nostro focus rimane sulla guida dell'innovazione e della collaborazione all'interno dell'ecosistema x86."

Considerando che qualsiasi modifica significativa alla specifica x86 richiederà la cooperazione di AMD per garantire piena interoperabilità e retrocompatibilità, la decisione di Intel appare estremamente logica. Si tratta di un elemento di fondamentale importanza, visto il duopolio x86 creato da Intel e AMD, che richiede standardizzazione.

L'annuncio congiunto di Intel e AMD sulla creazione del nuovo gruppo consultivo aveva sollevato domande sull'impatto sulle iniziative esistenti. Ora è chiaro che Intel non procederà più autonomamente con x86S, preferendo un approccio collaborativo attraverso.

Non è ancora chiaro se alcune delle modifiche previste da Intel per x86S verranno implementate attraverso il nuovo gruppo x86. Eventuali cambiamenti richiederanno il consenso di tutte le parti interessate, un fattore che potrebbe rallentare il progresso ma garantire un maggior supporto.