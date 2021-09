Intel Alder Lake, trapelate nuove foto del socket LGA 1700

Secondo le ultime informazioni, sembra che la nuova linea di processori desktop Alder Lake-S di Intel dovrebbe fare il suo debutto sul mercato molto presto. Sul forum Bilibili, come riportato anche dai colleghi di VideoCardz, è stata pubblicata una delle prime foto del socket LGA 1700, nome in codice 15R1, che dovrebbe ospitare le prossime CPU Alder Lake-S ed è più alto dell’attuale LGA 1200 che supporta le CPU Core Rocket Lake.

Credit: 热心市民描边怪 (Bilibili)

Intel ha regolato l’altezza aggiungendo altri 2,5mm, poiché il socket LGA 1700 deve fare spazio a ulteriori pin aggiuntivi e perciò necessita di una maggiore area. La presenza della scritta “LGA-17XX/LGA-18XX” indica inoltre che questo socket è in grado di ospitare processori con 1700 e 1800 pin. La prossima generazione di Alder Lake-S dovrebbe utilizzare 1700 pin, mentre quella successiva, nome in codice Raptor Lake, avrà 1800 pin.

Di seguito, potete trovare una tabella con le specifiche del socket LGA 1700.

IHS to MB Height (Z-Stack, validated range) 6.529 – 7,532 mm Thermal Solution Hole Pattern 78 x 78 mm Socket Seating Plane Height 2.7 mm Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS 25.4 mm Static Total Compressive Minimum 534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf) End of life maximum 1068 N (240 lbf) Socket Loading 80-240 lbf Dynamic Compressive Maximum 489.5 N (110 lbf) Maximum Thermal Solution Mass 950 gram

Il cambio di altezza dell’IHS della CPU ha costretto i produttori di sistemi di dissipazione a spedire staffe di alloggiamento modificate per il nuovo socket LGA 1700. Per lo più, i produttori hanno annunciato che forniranno gratuitamente nuove staffe ai clienti che le richiederanno.

Credit: 热心市民描边怪 (Bilibili)

In attesa del lancio dei processori Alder Lake, è importante ricordare che questo cambiamento è uno dei più grandi che l’azienda di Santa Clara ha apportato alla sua piattaforma negli ultimi anni. Principalmente perché la società ora utilizza una configurazione di core ibrida, in cui il sistema funziona in modo simile al principio big.LITTLE di ARM. La generazione Alder Lake presenterà un massimo di 8 core ad alte prestazioni “Golden Cove” con hyperthreading e 8 core ad alta efficienza “Gracemont” senza hyperthreading abilitato. La generazione che sostituirà Alder Lake, denominata Raptor Lake, sarà basata su 8 core CPU “Raptor Cove” ad alte prestazioni e ben 16 core “Gracemont” ad alta efficienza energetica.