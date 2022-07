Se i primi benchmark sulla Arc A380 e la A730M emersi nelle scorse settimane non hanno entusiasmato, per via delle performance spesso dietro alle controparti della concorrenza, Arc A770M sembra al contrario far ben sperare. La scheda era già stata testata alla fine dello scorso mese ed è stata in grado di superare la RTX 3060 di Nvidia nella maggior parte dei titoli eseguiti. La GPU è ricomparsa da poco in nuovi benchmark su 3D Mark, mostrandosi stavolta in grado di eguagliare la GeForce RTX 3070 mobile.

Nelle prove rese note da Videocardz e segnalate dall’insider rogame, la Intel Arc A770M è stata testata su un portatile con CPU Core i7 12700H riuscendo a totalizzare 13244 punti su 3D Mark Fire Strike Extreme a 1440p, un risultato all’altezza della RTX 3070. Non è dato sapere se era attiva la funzionalità APO (Advanced Performance Optimization), la versione dei driver utilizzati era tuttavia la 9999.

Arc A770M fa uso del chip grafico ACM-G10 realizzato attraverso il nodo produttivo a 6nm di TSMC, che include 32 core Xe e 32 unità per il ray tracing. La GPU ha 16GB di VRAM GDDR6 con bus a 256-bit e una frequenza operativa di 1650MHz. Ciò le permette di offrire il doppio delle performance rispetto alla A730M basata sullo stesso processore grafico, ma dotata di 24 core Xe e unità ray tracing, 12GB di VRAM GDDR6 con bus di 192-bit e una frequenza di funzionamento inferiore di 1100MHz.

I test includevano anche il modello di fascia bassa Intel Arc A550M, equipaggiato con 16 core Xe, che ha ottenuto 6017 punti su 3D Mark Time Spy, utilizzando però un driver più vecchio (versione 1726) con funzionalità APO abilitata: questo ha quasi certamente alterato i valori reali ottenuti nel benchmark. Avendo la metà dei core, la GPU è ad ogni modo naturalmente più lenta della A730M.

Ricordiamo che le schede video Intel Arc, sia mobile che desktop, dovrebbero essere lanciate nel resto dei mercati mondiali nel corso o dopo la fine di questa estate.