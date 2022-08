Tra i modelli della line up iniziale di GPU Intel Arc Alchemist, è l’Arc A750 a destare interesse, almeno stando ai recenti benchmark che la vedono spesso superare o giocarsela nella maggior parte dei titoli con la RTX 3060 di Nvidia. L’ultimo video pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Intel conferma nuovamente questo andamento nei giochi alle risoluzioni di 1080p e 1440p.

Nello specifico, Arc A750 riesce nel complesso a ottenere prestazioni superiori del 3% a 1080p e fino al 5% a 1440p su 43 titoli DirectX 12 rispetto alla RTX 3060. Anche con le API Vulkan, la proposta di Intel si è rivelata leggermente più veloce della controparte Nvidia, registrando un picco prestazionale migliore fino al 4% in 1080p e sino al 5% a 1440p. I sistemi utilizzati nel benchmark erano identici e facevano entrambi uso di una CPU Core i9-12900K, accompagnata da 32GB di RAM (2x16GB) DDR5-5200 C38 da 4.800MHz Corsair Dominator Platinum RGB e un SSD NVMe da 4TB MP600 Pro XT. La RTX 3060 utilizzata per il confronto era una XC Gaming realizzata da EVGA, funzionante a 1.882 MHz.

Fonte: Intel

Fonte: Intel

Nonostante l’azienda non abbia ancora rivelato le specifiche ufficiali della sua GPU, in base alle precedenti indiscrezioni sappiamo già che la scheda dovrebbe basarsi sul chip grafico ACM-G10 nella versione che include 24 core Xe, 3.072 shader e 12GB di VRAM GDDR6 su un bus a 192-bit, con frequenze operative che dovrebbero aggirarsi intorno ai 2.300 MHz. Nelle prove, inoltre, la scheda video di Intel faceva uso di una versione interna dei driver, mentre la RTX 3060 è stata testata con la versione 516.59 WHQL dei driver GeForce Game Ready. A far sperare prestazioni persino migliori per la Arc A750 sono i driver ancora in fase di sviluppo: le versioni iniziali hanno infatti diversi problemi con i titoli DirectX 11, ancora da ottimizzare a dovere, oltre a numerosi bug che impediscono il corretto funzionamento del software.

Tuttavia, Intel ha ancora del tempo per rimboccarsi le maniche e darsi da fare per mettere tutto a punto prima del lancio ufficiale, che, stando a un recente post sul blog dell’azienda, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.