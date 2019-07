PC assemblati gaming | I migliori del 2019

La guida sui pc assemblati gaming è creata in collaborazione con AK Informatica.

Aggiornata a luglio 2019

Il mercato dei PC assemblati ha visto diverse novità negli ultimi mesi, dalle schede video Nvidia GeForce RTX (SUPER e non) alle nuove proposte AMD Radeon RX 5700. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ci ha pensato sempre AMD, svelando la competitiva offerta di processori Ryzen 3000, caratterizzata non solo da prezzi molto competitivi, ma anche da prestazioni finalmente alla pari, se non migliori a volte, delle CPU Intel nel gaming. L’offerta di AMD domina invece sul fronte del multi-threading, dove il maggior numero di core – il Ryzen 9 3900X si spinge fino a 12 core – fa la differenza. In questa guida andiamo quindi a integrare molti dei nuovi prodotti usciti negli ultimi mesi.

Scelta dei componenti per i PC assemblati

In questa guida diamo dei consigli sia specifici che di massima. I consigli specifici interessano il processore e la scheda video, la quantità di memoria, il chipset della scheda madre e la potenza dell’alimentatore. I case e i vari modelli specifici di SSD, memoria, scheda madre e alimentatore potete invece ritenerli sostituibili a vostro piacimento, facendo ovviamente attenzione a formati e altri particolari.

Prendiamo ad esempio la configurazione Full HD, dove c’è un MasterBox Q300L: nulla vi vieta di acquistare un altro case più funzionale ai vostri scopi o al vostro giusto. Lo stesso dicasi per la motherboard, che è una B450 di MSI: potete optare per una soluzione di Gigabyte, Asus o un altro produttore senza problemi, a seconda che vi serva un determinato numero di porte o una funzionalità specifica.

In questa guida ci limitiamo a consigliarvi tutto ciò che sta nel caro e vecchio “cabinet”, quindi tastiera, mouse e monitor non rientrano nella selezione.

Oltre alla configurazione del mese, che rappresenta un giusto rapporto tra prestazioni e prezzo per la stragrande maggioranza degli utenti, abbiamo creato quattro configurazioni a seconda che desideriate giocare in Full HD, Quad HD (1440p) o in Ultra HD (4K, 2160p). Suggeriamo anche una possibile configurazione per creare una workstation, ossia una macchina con cui lavorare con programmi di editing di foto e video senza problemi, grazie a un processore con un alto numero di core, tanta memoria e prestazioni grafiche.

Garanzia sugli AK RIG

Tutti i pc assemblati AK Rig sono garantiti 3 anni. La garanzia copre solo i guasti di tipo hardware, quindi problemi dei componenti interni del pc. Problemi riconducibili al software installato (Microsoft Windows, driver, programmi o software di terze parti) o legati all’infezione di sistema da parte di virus e malware, non sono coperti da garanzia.