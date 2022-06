Man mano che ci avviciniamo al lancio delle GPU Arc Alchemist nel resto dei mercati mondiali, nuovi dati ufficiali svelano i riferimenti prestazionali di ulteriori modelli della gamma. Dopo aver potuto “saggiare” i primi benchmark di Arc A730M e A380 desktop, adesso è il turno di A770M, una scheda che stando ai numeri pubblicati da Intel stessa, è in grado di battere la RTX 3060 Mobile di Nvidia.

A770M, insieme alla A730M, rappresenta la fascia alta delle GPU Arc per portatili. Entrambe sono basate sul processore grafico ACM-G10, fabbricato tramite il nodo produttivo a 6nm di TSMC. Con 32 core Xe e altrettante unità dedicate al ray tracing, insieme ad una frequenza operativa di 1650MHz e una memoria video GDDR6 da 16GB con bus a 256-bit, la A770M può offrire il doppio delle prestazioni della sorella minore A730M, dotata invece di 24 core Xe e unità ray tracing, 12GB di VRAM GDDR6 su un bus da 192-bit e una frequenza di 1100MHz.

Fonte: guru3D

Da notare che nel confronto pubblicato sono assenti altre proposte Nvidia, come RTX 3070, 3080 o 3080 Ti, segno che A770M ha nel mirino soltanto la RTX 3060. Le schede sono anche state testate in portatili con configurazioni abbastanza differenti tra loro, sia per quanto riguarda la CPU che la memoria RAM, Intel non ha inoltre svelato il resto dei dati come i valori TGP, motivo per cui questi dati vanno presi con le pinze.

Quanto emerso mostra ad ogni modo una performance mediamente migliore del 12% di A770M rispetto la RTX 3060 Mobile. Nella maggior parte dei titoli tripla A, la GPU di Intel era costantemente davanti alla controparte Nvidia, fatta eccezione per tre giochi, dove si posizionava poco dietro. Il fatto che la GPU di Intel riesca a fornire prestazioni di pari livello della RTX 3060 è sicuramente un dato positivo, anche se bisognerà attendere dei benchmark più equi per un confronto più completo. La Arc A770M ha dalla sua anche il supporto alla codifica AV1, caratteristica al momento non disponibile su altre schede video, che è possibile sfruttare in accoppiata a una CPU Alder Lake di 12° generazione per accelerare ulteriormente le prestazioni con i contenuti multimediali.