Intel Battlemage, le prossime GPU potrebbero arrivare prima del Black Friday

La scena tecnologica è in fervente attesa rispetto alle prossime mosse di Intel, in particolare per quanto riguarda il settore delle schede grafiche. Da recenti indiscrezioni, sembra che il colosso americano stia preparando il terreno per il lancio della sua nuova generazione di GPU, le Intel Battlemage Xe2. Queste notizie, trapelate da fonti vicine all'azienda, suggeriscono che il debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2024, con un occhio di riguardo verso il periodo natalizio, specificatamente mirando al Black Friday.

Le voci si sono intensificate in seguito alle rivelazioni fatte durante l'Embedded World 2024, un appuntamento chiave per tutti gli addetti ai lavori nel settore dell'high-tech. Secondo quanto riportato da alcune fonti presenti all'evento, Intel potrebbe puntare a rendere disponibili le nuove GPU Battlemage Xe2 proprio in concomitanza con il Black Friday del 2024, il 29 novembre. Tale tempistica consentirebbe all'azienda di posizionarsi strategicamente sul mercato in vista della stagione degli acquisti natalizi, ripetendo il successo ottenuto due anni prima con il lancio dell'Intel Arc A770.

È emerso che nell'ambito di questa nuova generazione, sono stati confermati almeno due chip, identificati con i codici BMG-10 e BMG-21. Il primo è destinato a equipaggiare le soluzioni di fascia alta, mentre il secondo si rivolge a un segmento medio di mercato. Entrambi fanno parte della serie Xe2-HPG, la quale comprende schede grafiche dedicate, e accompagneranno i nuovi processori Lunar Lake che integreranno l'iGPU Xe2-LPG, basandosi sulla medesima architettura Battlemage.

Oltre all'hardware, Intel è pronta a innovare anche sul fronte software, con l'introduzione della nuova versione della sua tecnologia XeSS 1.3. Questa mira a offrire miglioramenti significativi in termini di framerate e qualità dell'upscaling, posizionandosi come diretta concorrente delle soluzioni proposte da NVIDIA e AMD. Il rilascio di queste nuove GPU è supportato da evidenze concrete, come la comparsa dei chip nei database di benchmark e nei registri di spedizione di alcuni partner di Intel, segnali che indicano il progresso verso la fase di test.

Sebbene sia ancora necessario attendere per avere dettagli ufficiali, l'industria guarda con interesse al prossimo Computex 2024, in programma a giugno, che potrebbe offrire un'anteprima di cosa aspettarsi dalla nuova proposta di Intel nel campo delle GPU.