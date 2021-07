Intel cambia i processi produttivi: Alder Lake utilizzerà il nodo Intel 7

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha svelato la nuova roadmap di processo e di tecnologie di packaging dell’azienda che ora si estende fino al 2025. Intel ha anche anticipato i primi dettagli della sua tecnologia dell’era angstrom (la prossima misurazione al di sotto del nanometro), come RibbonFET, il suo primo nuovo design di transistor dall’arrivo di FinFET un decennio fa, e PowerVia, una nuova tecnica di erogazione di potenza tramite il backside che inserisce i transistor tra gli strati di cablaggio.

Intel cambierà anche di nuovo il suo schema di denominazione dei nodi di processo, questa volta in modo che corrisponda alla denominazione utilizzata da aziende esterne come TSMC. Questo re-branding inizia con Intel SuperFin Enhanced a 10nm, che ora verrà rinominato “Intel 7”. Non vedremo più il tradizionale suffisso “nm” vicino ai nodi di processo dell’azienda: Intel chiamerà i suoi nodi in base alle prestazioni e alla potenza. Di conseguenza, anche tutti i nomi dei nodi successivi di Intel verranno modificati, con Intel a 7 nm che diventerà “Intel 4” e così via.

Photo Credits: Intel

Intel 7 offre un aumento di prestazioni per watt compreso tra il 10% e il 15% circa rispetto a Intel SuperFin a 10 nm, in base alle ottimizzazioni dei transistor FinFET. Intel 7 sarà presente in prodotti quali Alder Lake per client nel 2021 e Sapphire Rapids per data center, per cui è previsto l’inizio della produzione nel primo trimestre del 2022.

offre un aumento di prestazioni per watt compreso tra il 10% e il 15% circa rispetto a Intel SuperFin a 10 nm, in base alle ottimizzazioni dei transistor FinFET. Intel 7 sarà presente in prodotti quali per client nel 2021 e per data center, per cui è previsto l’inizio della produzione nel primo trimestre del 2022. Intel 4 abbraccia appieno la litografia EUV per stampare elementi di dimensioni incredibilmente ridotte utilizzando luce a lunghezza d’onda ultracorta. Con un aumento delle prestazioni per Watt di circa il 20% insieme a miglioramenti nella superficie, Intel 4 sarà pronto per la produzione nella seconda metà del 2022 con i prodotti previsti in arrivo sul mercato nel 2023, tra cui Meteor Lake per client e Granite Rapids per data center.

abbraccia appieno la per stampare elementi di dimensioni incredibilmente ridotte utilizzando luce a lunghezza d’onda ultracorta. Con un aumento delle prestazioni per Watt di circa il 20% insieme a miglioramenti nella superficie, Intel 4 sarà pronto per la produzione con i prodotti previsti in arrivo sul mercato nel 2023, tra cui per client e per data center. Intel 3 sfrutta ulteriori ottimizzazioni di FinFET e un aumento dell’EUV per fornire un aumento di circa il 18% nelle prestazioni per watt rispetto a Intel 4, oltre a ulteriori miglioramenti nella superficie. Intel 3 sarà pronto per per entrare in produzione nella seconda metà del 2023.

sfrutta ulteriori ottimizzazioni di FinFET e un aumento dell’EUV per fornire un aumento di circa il 18% nelle prestazioni per watt rispetto a Intel 4, oltre a ulteriori miglioramenti nella superficie. Intel 3 sarà pronto per per entrare in produzione Intel 20A inaugura l’era dell’angstrom con due tecnologie innovative, RibbonFET e PowerVia. RibbonFET, l’implementazione di Intel di un transistor con gate su tutti i lati, sarà la prima nuova architettura di transistor dell’azienda da quando ha introdotto FinFET nel 2011. PowerVia è l’esclusiva implementazione di Intel di alimentazione dal retro, che ottimizza la trasmissione del segnale eliminando la necessità far passare l’alimentazione al lato anteriore del wafer. Si prevede che la produzione di Intel 20A inizi nel 2024. Intel è inoltre entusiasta dell’opportunità di collaborare con Qualcomm con la propria tecnologia di processo Intel 20A.

Ma non solo processi, Intel ha mostrato anche la sua roadmap di packaging. Con la nuova strategia IDM 2.0 di Intel, il packaging sta diventando sempre più importate per realizzare i vantaggi della Legge di Moore. Intel ha annunciato che AWS sarà il primo cliente a utilizzare le soluzioni di packaging IFS, e ha fornito i seguenti dettagli sulla propria roadmap di packaging avanzato: