L'IA arriva nel settore enterprise con i nuovi sistemi Intel vPro

Al MWC 2024, Intel ha annunciato nuove soluzioni vPro per i propri clienti commerciali, che vantano tutte le funzionalità dei nuovi processori Intel Core Ultra con GPU Intel Arc integrata. Quest’anno, l’ampio portfolio vanta più di 100 notebook, 2 in 1, desktop e workstation prodotti da partner come Acer, Dell, ASUS, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo e tanti altri.

Gli AI PC sono destinati a cambiare in maniera radicale come le aziende usano i propri sistemi, permettendo loro di accedere a un nuovo livello di produttività grazie a oltre 300 funzionalità accelerate con l’IA, molte delle quali sviluppate appositamente per collaborazioni commerciali, produttività, creazione di contenuti e accessibilità.

Come per i processori Meteor Lake dedicati agli utenti consumer, anche i nuovi chip vPro vantano una NPU (Neural Processing Unit) che permette di sbloccare un’esperienza di intelligenza artificiale tutta nuova, mentre la grafica integrata Arc offre fino al doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla precedente generazione. Durante l’evento, Intel ha anche annunciato un nuovo driver grafico per Intel Arc Pro, che permetterà agli OEM di migliorare le ottimizzazioni per i software creativi, di design e di ingegneria.

"La nuova piattaforma Intel vPro con Intel Core Ultra continua ad alzare il livello di produttività, sicurezza, gestibilità e stabilità, per garantire alle organizzazioni IT di gestire le transizioni con fiducia. Stiamo offrendo nuove esperienze di IA con oltre 100 fornitori di software, Windows 11 e Copilot. Il 2024 si preannuncia come l'anno migliore per aggiornare il vostro parco macchine ed essere pronti per l'AI". Ha dichiarato David Feng, Vicepresidente dell’Intel Client Computing Group e general manager del segmento Client.

Oltre a prestazioni fino a tre volte superiori a quelle di un PC di tre anni fa, la piattaforma vPro di ultima generazione offre sicurezza e stabilità: sfrutta la NPU per incrementare l’efficienza e l’efficacia di Intel Threat Detection, abbinato al nuovo Intel Silicon Security Engine che verifica il firmware del dispositivo per proteggere dalle minacce informatiche, grazie al programma Intel Stable IT e alla gestione facilitata garantita da Intel Device Discovery, che permette agli strumenti cloud di ricevere le informazioni necessarie per intervenire sui PC.

In chiusura, Intel ha parlato anche di sostenibilità: attualmente, il 94% dei sistemi Intel vPro godono di certificazione EPEAT Silver o superiore, inoltre avvalersi una sola volta delle capacità di assistenza remota garantite da Intel vPro permette di risparmiare emissioni di carbonio pari a due anni d’uso del PC, rispetto all’invio di un tecnico sul posto per un intervento in locale.