SK hynix ha ottenuto la certificazione Intel Data Center Certified per i suoi moduli DDR5 RDIMM da 256 GB basati su chip di memoria da 32 Gb, diventando il primo produttore a raggiungere questo traguardo con moduli di tale capacità. Una notizia che potrebbe sembrare una semplice formalità burocratica, ma che in realtà rappresenta un passo significativo per l'efficienza energetica dei data center moderni, dove la memoria RAM sta diventando un elemento critico tanto quanto i processori stessi. In un'epoca dominata dall'intelligenza artificiale e dai server ad alte prestazioni, ogni watt risparmiato si traduce in risparmi milionari e in una riduzione dell'impatto ambientale delle infrastrutture cloud.

Il consumo energetico della memoria nei server moderni è spesso sottovalutato, ma i numeri parlano chiaro. Un singolo modulo DDR5 ad alte prestazioni può assorbire tra i 15W e i 25W a seconda delle specifiche, del carico di lavoro e delle frequenze operative. Considerando che i processori Intel Xeon 6 supportano configurazioni a 12 canali, un sistema completamente equipaggiato con RAM può richiedere tra 180W e 300W solo per la memoria, una cifra paragonabile al consumo dello stesso processore.

I server dedicati all'intelligenza artificiale rappresentano il caso d'uso più critico. Questi sistemi non solo richiedono enormi quantità di memoria HBM (High Bandwidth Memory) ad alta velocità per alimentare acceleratori come NVIDIA B300, ma dipendono anche da grandi volumi di DDR5 SDRAM tradizionale collegata ai processori x86. La combinazione di queste due tipologie di memoria può far lievitare drasticamente i costi operativi dei data center, rendendo fondamentale ogni miglioramento in termini di efficienza.

Un sistema con memoria a 12 canali può consumare fino a 300W solo per la RAM, quasi quanto il processore stesso

I moduli da 256 GB certificati da SK hynix utilizzano chip di memoria da 32 Gb, una configurazione che permette di raggiungere densità elevatissime mantenendo al contempo consumi contenuti. La certificazione Intel garantisce la piena compatibilità e stabilità con le piattaforme server Xeon, un requisito fondamentale per gli operatori che gestiscono infrastrutture critiche. L'adozione di moduli ad alta capacità consente di ridurre il numero totale di DIMM necessari per raggiungere una determinata capacità di memoria, diminuendo di conseguenza sia il consumo energetico complessivo che la complessità del sistema.

Per i gestori di data center, la possibilità di utilizzare moduli certificati da 256 GB rappresenta un'opportunità concreta di ottimizzazione. Meno moduli significano non solo minori consumi, ma anche una migliore gestione termica, minori costi di raffreddamento e una maggiore affidabilità complessiva del sistema. In un settore dove i margini operativi sono stretti e i costi energetici continuano a crescere, questi vantaggi si traducono direttamente in risparmi economici quantificabili nell'ordine dei milioni di dollari per le grandi installazioni.

Il timing di questa certificazione è particolarmente significativo nel contesto dell'esplosione della domanda di infrastrutture AI. Con i principali fornitori di servizi cloud che espandono rapidamente le loro capacità di elaborazione, la disponibilità di soluzioni di memoria certificate ad alta densità ed efficienza energetica diventa un fattore competitivo cruciale. SK hynix si posiziona così in prima linea nella corsa tecnologica per fornire i componenti che alimenteranno la prossima generazione di data center.