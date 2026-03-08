Il ciclo di sviluppo di iOS 26.4 è entrato nel vivo con la distribuzione delle prime beta agli sviluppatori registrati e agli utenti del programma beta pubblico di Apple. Questo aggiornamento si distingue per la densità di novità introdotte su più fronti dell'ecosistema iPhone, dall'intelligenza artificiale applicata alla musica fino alla sicurezza dei messaggi, passando per miglioramenti significativi alla salute e alla protezione del dispositivo.

La versione attualmente disponibile è la beta 3, con un rilascio generale al pubblico atteso entro la fine di marzo o i primi di aprile, in linea con la cadenza storica degli aggiornamenti primaverili di Apple.

Il protagonista assoluto di questo aggiornamento è senza dubbio Apple Music, che riceve un pacchetto di funzionalità tra le più sostanziose degli ultimi mesi. L'app introduce una sezione dedicata ai concerti, che permette di scoprire eventi dal vivo nelle vicinanze e le date dei tour degli artisti presenti nella propria libreria musicale. Arriva anche una nuova visualizzazione a schermo intero per album e playlist, insieme a un profilo utente riprogettato per gestire abbonamenti e account in modo più immediato. A livello pratico, si aggiunge anche la possibilità di inserire un brano in più playlist contemporaneamente, una funzione semplice ma attesa da anni dagli utenti.

La novità più interessante sul fronte dell'intelligenza artificiale è Playlist Playground, una funzione che sfrutta Apple Intelligence per generare playlist a partire da descrizioni testuali libere. L'utente può digitare un prompt come "canzoni malinconiche degli anni '90 per una giornata di pioggia" e l'algoritmo costruisce automaticamente una selezione musicale coerente. La funzione supporta anche il raffinamento iterativo: è possibile continuare a modificare la playlist con nuovi prompt senza ricominciare da zero, avvicinando l'esperienza a quella dei modelli linguistici conversazionali. Apple specifica che Playlist Playground è ancora in fase beta e non è da considerarsi definitiva, ma rappresenta un tassello importante nella strategia di integrazione di Apple Intelligence all'interno delle app native.

iOS 26.4 introduce anche nuovi widget Ambient Music, disponibili in formato piccolo e medio per la schermata principale dell'iPhone. I widget consentono di avviare la riproduzione musicale in base a quattro stati d'umore: Chill, Produttività, Sonno e Benessere, riducendo il numero di passaggi necessari per accedere alla musica di sottofondo durante le attività quotidiane.

iOS 26.4 porta la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, un passo atteso dall'annuncio di Apple del marzo scorso, sebbene la funzione non sarà disponibile al pubblico con questo aggiornamento ma con una release futura.

Sul fronte della messaggistica, iOS 26.4 beta 2 ha introdotto il supporto alla crittografia end-to-end per i messaggi RCS, raggiungibile tramite Impostazioni > Messaggi > Messaggistica RCS, con il nuovo toggle "Crittografia End-to-End (Beta)" attivo per impostazione predefinita. Quando la funzione è attiva, nella conversazione appare un'icona a lucchetto, analoga a quella già presente nei thread iMessage, tecnologia che Apple supporta dall'ormai lontano 2011. Tuttavia, Apple ha chiarito che questa implementazione non farà parte del rilascio pubblico di iOS 26.4, ma sarà disponibile in un successivo aggiornamento della serie iOS 26.

Anche Apple Podcasts riceve un aggiornamento significativo, incentrato sulle cosiddette "funzionalità avanzate per i podcast video". La novità principale è la semplificazione nel passaggio tra la modalità video e quella audio di un podcast, una transizione che in precedenza risultava macchinosa. Il tutto è alimentato dalla tecnologia HLS (HTTP Live Streaming) di Apple, che gestisce l'adattamento automatico della qualità del flusso in base alle condizioni della rete. L'aggiornamento introduce inoltre il supporto per gli annunci pubblicitari video dinamici all'interno dell'app.

Sul versante salute, Apple Health si arricchisce di nuove metriche relative al sonno e ai parametri vitali. Debutta una metrica dedicata all'ora media di addormentamento, con la possibilità di confrontarla con quella della notte precedente. Torna inoltre visibile nel grafico dei parametri vitali la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), una funzione che era stata temporaneamente ridimensionata lo scorso agosto a causa di una controversia legata ai brevetti. La reintegrazione del dato SpO2 nel pannello Vitali è un segnale importante per chi utilizza l'iPhone e Apple Watch come strumenti di monitoraggio continuo della salute.

Una delle modifiche con il maggiore impatto sulla sicurezza quotidiana riguarda la Protezione dispositivo rubato, che con iOS 26.4 viene attivata automaticamente per tutti gli utenti, senza richiedere intervento manuale. La funzione impone l'autenticazione tramite Face ID per operazioni sensibili quando l'iPhone si trova lontano da posizioni geografiche considerate affidabili, come casa o il luogo di lavoro. Per alcune azioni particolarmente critiche è previsto anche un secondo livello di verifica biometrica con un intervallo di tempo obbligatorio, rendendo molto più difficile per eventuali malintenzionati accedere alle impostazioni dopo aver sottratto il dispositivo.

Il resto delle novità di iOS 26.4 tocca diversi angoli dell'interfaccia utente: nell'App Store e nell'app Giochi la barra di ricerca torna in cima alla scheda Cerca, mentre la navigazione viene integrata nella barra inferiore in sostituzione del precedente pulsante circolare flottante. La galleria sfondi è stata ridisegnata con una migliore separazione tra le categorie, e lo stesso vale per la galleria dei quadranti Apple Watch.

Tra le novità legate all'accessibilità compare una nuova opzione "Riduci effetti di evidenziazione" nelle impostazioni, pensata per attenuare i bordi luminosi attorno a pulsanti, slider e icone, sebbene la funzione non sia ancora pienamente operativa. In Modalità Scura, i popup dei menu nel Centro di Controllo adottano ora un sfondo scuro coerente con il tema. Sul fronte iCloud, una nuova impostazione permette di abilitare la ricerca di contenuti di Foto e iCloud Drive direttamente su iCloud.com.

Con almeno un'altra beta attesa prima del rilascio finale, il quadro delle funzionalità di iOS 26.4 potrebbe ancora ampliarsi. L'integrazione progressiva di Apple Intelligence nelle app native, da Music ai Promemoria, con la nuova lista intelligente per le attività urgenti introdotta a partire da iOS 26.2, traccia una direzione precisa per lo sviluppo dell'ecosistema iPhone nel corso del 2026, in vista dell'arrivo della nuova Siri realizzata in collaborazione con Google.