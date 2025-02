Le GPU AMD MI300X arrivano in cloud: Seeweb è il primo provider in Italia!

Negli ultimi anni, la domanda di potenza di calcolo ha registrato una crescita esponenziale, trainata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale (AI), del machine learning (ML) e delle applicazioni di data analytics. In questo scenario, il ruolo delle GPU (Graphics Processing Unit) è diventato cruciale: progettate per eseguire milioni di calcoli simultaneamente, le GPU sono lo strumento ideale per supportare i carichi di lavoro complessi tipici delle moderne applicazioni digitali.

Il passaggio al cloud computing ha ulteriormente amplificato questo potenziale, offrendo una flessibilità senza precedenti. Con il GPU computing in cloud, aziende e sviluppatori possono accedere alla potenza delle GPU senza i vincoli dell’hardware fisico, scalando rapidamente in base alle necessità e ottimizzando i costi. È una rivoluzione nell’accesso alle risorse computazionali, che rende più agile e innovativa l’implementazione di progetti avanzati, dal training dei modelli di deep learning alle simulazioni scientifiche più complesse.

Con il lancio dei nuovi Cloud Server GPU basati sulle AMD MI300X, Seeweb si posiziona all’avanguardia di questa trasformazione. Oltre a garantire prestazioni eccezionali, queste soluzioni permettono di sfruttare appieno i benefici del cloud: dalla scalabilità on-demand alla gestione semplificata delle infrastrutture, passando per un approccio cost-effective che elimina i costi di acquisizione e manutenzione dell’hardware.

Le GPU AMD MI300X: caratteristiche e innovazione

L’AMD MI300X, annunciato a fine 2023, rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama del GPU computing, progettata specificamente per carichi di lavoro AI, machine learning e calcolo ad alte prestazioni (HPC). Con un’architettura innovativa e specifiche tecniche di alto livello, questa GPU offre una combinazione di potenza di elaborazione, efficienza energetica e scalabilità, risultando particolarmente vantaggiosa rispetto alle alternative più diffuse sul mercato.

Architettura e prestazioni

Le AMD MI300X si distinguono per un’architettura all’avanguardia, basata su un design multi-die che massimizza la capacità di calcolo e la larghezza di banda della memoria. Le caratteristiche principali includono:

8 GPU per server , che permettono di elaborare in parallelo enormi volumi di dati;

, che permettono di elaborare in parallelo enormi volumi di dati; 1536GB di memoria HBM3 , un livello di memoria estremamente elevato, ideale per modelli AI di grandi dimensioni;

, un livello di memoria estremamente elevato, ideale per modelli AI di grandi dimensioni; 265 vCPU e 2048GB di RAM , che garantiscono prestazioni elevate per applicazioni mission-critical;

, che garantiscono prestazioni elevate per applicazioni mission-critical; 16TB di storage SSD, ottimizzato per l’accesso rapido ai dati e la gestione di dataset complessi.

Queste specifiche rendono la MI300X una scelta eccellente per il training e l’inferenza di reti neurali di grandi dimensioni, nonché per applicazioni di simulazione avanzata, big data e data analytics.

Vantaggi rispetto alle alternative NVIDIA

Sebbene NVIDIA domini il mercato delle GPU per l’intelligenza artificiale, l’AMD MI300X introduce una serie di vantaggi significativi:

Migliore rapporto costo-prestazioni : rispetto alla NVIDIA H100, l’MI300X offre una capacità di memoria superiore a un prezzo più competitivo, riducendo il costo per unità di calcolo;

: rispetto alla NVIDIA H100, l’MI300X offre una capacità di memoria superiore a un prezzo più competitivo, riducendo il costo per unità di calcolo; Efficienza energetica : grazie all’architettura basata su memoria HBM3 ad alta densità, la GPU consuma meno energia per gestire carichi di lavoro complessi;

: grazie all’architettura basata su memoria HBM3 ad alta densità, la GPU consuma meno energia per gestire carichi di lavoro complessi; Maggiore capacità di memoria : la NVIDIA H100 arriva fino a 80GB di HBM3, mentre l’AMD MI300X offre 1536GB totali, un vantaggio cruciale per il training di modelli AI su larga scala;

: la NVIDIA H100 arriva fino a 80GB di HBM3, mentre l’AMD MI300X offre 1536GB totali, un vantaggio cruciale per il training di modelli AI su larga scala; Maggiore apertura dell’ecosistema: le soluzioni AMD sono sempre più supportate da framework di machine learning e strumenti open-source, rendendole un’alternativa interessante per aziende che desiderano evitare la dipendenza da un unico vendor.

Con queste caratteristiche, la GPU MI300X si propone come una soluzione altamente competitiva per aziende e sviluppatori che necessitano di una potenza di calcolo avanzata con un modello cloud-based. Seeweb, con il suo nuovo servizio di Cloud Server GPU, è il primo provider in Italia e tra i primi in Europa a offrire questa tecnologia in cloud, rendendola accessibile a imprese e startup che vogliono sfruttare il massimo delle prestazioni senza investire in hardware dedicato.

Perché scegliere le GPU AMD MI300X in cloud: vantaggi e applicazioni

L’adozione delle GPU AMD MI300X nel cloud rappresenta un salto di qualità per aziende e sviluppatori che necessitano di potenza computazionale elevata senza i vincoli dell’hardware fisico. Grazie alla scalabilità on-demand e all’ottimizzazione dei costi, queste GPU si configurano come la soluzione ideale per il calcolo ad alte prestazioni (HPC), il training di modelli di AI e l’analisi di grandi volumi di dati.

Scalabilità e flessibilità

Una delle principali motivazioni per cui le GPU MI300X stanno guadagnando terreno è la loro capacità di scalare dinamicamente in base ai carichi di lavoro. Questa caratteristica è particolarmente utile in ambiti come l’addestramento di modelli AI, dove la richiesta di calcolo varia notevolmente a seconda della fase del progetto. Un caso concreto è l’utilizzo delle MI300X per servire modelli avanzati di AI generativa, come illustrato nel blog di Oracle Cloud Infrastructure, dove vengono analizzate le prestazioni di queste GPU nell’hosting di modelli di linguaggio di grandi dimensioni.

Ottimizzazione dei costi e gestione semplificata

Oltre alla flessibilità operativa, il modello pay-as-you-go permette di ridurre i costi rispetto all’acquisto e alla manutenzione di hardware dedicato. Le GPU in cloud eliminano la necessità di investimenti iniziali elevati, consentendo alle aziende di destinare risorse finanziarie ad attività più strategiche. Inoltre, il cloud gestito semplifica l’aggiornamento e la manutenzione, lasciando ai provider come Seeweb la gestione dell’infrastruttura. Maggiori dettagli sulle offerte disponibili sono presenti sulla pagina Cloud Server GPU di Seeweb.

Casi d’uso: chi trae vantaggio dalle GPU MI300X?

Le GPU AMD MI300X sono progettate per eccellere in diversi scenari:

AI e Machine Learning : accelerano il training e l’inferenza di modelli, con una gestione avanzata della memoria. Un confronto dettagliato con le alternative NVIDIA è disponibile a questo link;

: accelerano il training e l’inferenza di modelli, con una gestione avanzata della memoria. Un confronto dettagliato con le alternative NVIDIA è disponibile a questo link; High-Performance Computing : ideali per simulazioni scientifiche e calcoli complessi;

: ideali per simulazioni scientifiche e calcoli complessi; Simulazioni e rendering avanzato : fondamentali per settori come gaming, animazione e design;

: fondamentali per settori come gaming, animazione e design; Big Data e Analytics: gestiscono grandi volumi di dati, riducendo i tempi di elaborazione.

L’integrazione delle GPU AMD MI300X nel cloud permette quindi di migliorare le prestazioni, ridurre i costi e semplificare la gestione delle risorse computazionali, posizionandosi come un’alternativa concreta alle soluzioni NVIDIA.

Seeweb: il primo provider italiano di GPU AMD MI300X in cloud

Seeweb è un cloud provider italiano attivo dal 1998, con un ruolo consolidato nel panorama europeo del cloud computing. L’azienda gestisce quattro data center situati a Milano e Frosinone, offrendo servizi avanzati per intelligenza artificiale, machine learning e high-performance computing (HPC).

L’adozione delle GPU AMD MI300X nei suoi Cloud Server GPU rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Seeweb, che mira a offrire infrastrutture tecnologiche di alto livello, garantendo scalabilità, prestazioni elevate e sicurezza per aziende e sviluppatori. Grazie alla sua infrastruttura proprietaria, l’azienda assicura bassa latenza, una gestione efficiente delle risorse e la conformità con le normative europee, incluse GDPR e certificazioni ambientali.

Nel mercato europeo del GPU computing in cloud, Seeweb si distingue per l’adozione precoce delle GPU AMD MI300X e per il suo approccio dedicato ai clienti europei. Mentre altri provider, come RunPod e GetDeploying, offrono soluzioni simili, Seeweb è il primo provider italiano a integrare queste GPU in un’infrastruttura cloud completamente gestita e scalabile.

Un confronto diretto con RunPod mostra alcune differenze chiave. RunPod offre GPU AMD MI300X con 192GB di VRAM e 24 vCPU, con una tariffa che parte da $2,49 all’ora. Tuttavia, il servizio è focalizzato su un modello più self-managed, lasciando all’utente la gestione della configurazione e dell’integrazione con altri ambienti cloud.

Seeweb, invece, propone un’infrastruttura altamente personalizzabile, con più opzioni di configurazione e il vantaggio di un supporto tecnico dedicato. Rispetto a servizi globali come GetDeploying, che offre MI300X con configurazioni standardizzate, Seeweb garantisce data center in Italia, con una minore latenza per i clienti europei e piena conformità alle normative GDPR e di sicurezza dei dati.

Questa differenza rende Seeweb una scelta ideale per aziende e istituzioni europee che cercano alte prestazioni senza rinunciare alla sicurezza e alla gestione semplificata del cloud. Per approfondire i dettagli dell’offerta, è possibile visitare la pagina ufficiale dei Cloud Server GPU di Seeweb: seeweb.it.

Un’offerta unica per il mercato europeo

La scelta di Seeweb di integrare le GPU AMD MI300X nei propri servizi cloud rappresenta un passo significativo nell’offerta di soluzioni avanzate per applicazioni critiche. Questa strategia non solo rafforza la posizione dell’azienda nel mercato europeo, ma offre anche ai clienti locali l’accesso a tecnologie all’avanguardia con supporto dedicato e una comprensione approfondita delle normative e delle esigenze regionali.

In conclusione, l’adozione delle GPU AMD MI300X da parte di Seeweb segna un’evoluzione significativa nel panorama del cloud computing europeo, offrendo soluzioni potenti e flessibili per le sfide tecnologiche odierne.