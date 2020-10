Intel Core i3-10100F, l’arma segreta per combattere AMD nella fascia bassa?

Senza grossi annunci, Intel ha aggiunto al proprio sito ARK, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche dei vari processori dell’azienda di Santa Clara, una nuova CPU facente parte della decima generazione di processori Core e basata su Comet Lake. Intel Core i3-10100F andrà a combattere nella fascia bassa del mercato.

Il nuovo processore Intel è pensato per scontrarsi direttamente con l’introvabile AMD Ryzen 3 3300X, quello che fino ad ora era considerato il campione della fascia bassa di prezzo. Intel Core i3-10100F è una CPU prodotta con il processo produttivo a 14nm e dispone di 4 core e 8 thread, conteggio che la porta in pari con la diretta avversaria. La frequenza base di funzionamento è di 3,6GHz, leggermente più bassa della rivale, ma in boost recupera il distacco con una frequenza di 4,3GHz. Entrambe le CPU hanno un TDP di 65W.

Come indicato dal suffisso “F” la CPU Intel non dispone di una grafica integrata, tuttavia avendo come target i gamer (anche se dal budget ridotto) non dovrebbe essere un problema in quanto questi vorranno di certo affidarsi ad una GPU dedicata.

Leggendo le specifiche è facile capire che questa CPU sia realizzata appositamente per contrastare AMD nella fascia di mercato più bassa, segmento dove il Team Red era passato in vantaggio negli ultimi mesi. Secondo Intel il Core i3-10100F dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo compreso tra 79 e 97 dollari, anche se non sono state fornite indicazioni riguardo l’effettiva disponibilità presso i rivenditori.

Vista la bassa disponibilità dell’AMD Ryzen 3 3300X, se l’azienda dovesse riuscire a pareggiare o superare le prestazioni di tale CPU nel gaming, Intel potrebbe avere tra le mani uno dei prodotti più forti in questa categoria di prezzo, togliendo lo scettro di miglior processore da gaming low cost alla rivale. Questo è vero solo dando per sicuro che Intel possa immettere sul mercato una quantità sufficiente di CPU, cosa non proprio scontata.