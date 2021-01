Intel, Core i7-11700K batte Core i9-10900K anche con meno core

Stando alle ultime voci, sembra che i processori Intel Rocket Lake-S saranno presentati ufficialmente in occasione dell’evento CES 2021, che si terrà a fine mese. Mentre aspettiamo di vedere se ciò si avvererà, la CPU Core i7-11700K (avvistata dal noto leaker @Tum_Apisak) è apparsa in Geekbench 4 mostrando le proprie potenzialità.

Il Core i7-11700K utilizza otto core Cypress Cove con Hyper-Threading attivo. Secondo quanto riferito, il processore octa-core ha un clock di base di 3,6GHz, mentre il boost clock ha raggiunto i 5GHz nel benchmark. Dal punto di vista della cache, il Core i7-11700K è equipaggiato con 4MB di cache L2 e 16MB di cache L3.

A differenza di Comet Lake-S, Rocket Lake-S non offrirà modelli con dieci core. Al contrario, il Core i9-11900K, che dovrebbe essere il prodotto di punta della prossima generazione, sarà dotato al massimo di otto core. Anche se questo potrebbe sembrare un passo indietro per molti, ricordiamo che Rocket Lake-S sfrutta la microarchitettura Cypress Cove di Intel, che il produttore di chip afferma offrirà un miglioramento a due cifre nel campo delle istruzioni per ciclo (IPC). La veridicità delle affermazioni di Intel resta da verificare, ma abbiamo già visto il Core i7-11700KF superare il Core i9-10900K in Ashes of the Singularity (AoTS).

Dall’introduzione di Geekbench 5, Primate Labs Inc. non ha mantenuto nel proprio database i punteggi medi registrati dai processori in Geekbench 4. Fortunatamente, AnandTech conserva ancora tutti i risultati e sarà utilizzato come punto di riferimento per il confronto. È anche importante sottolineare che Geekbench 4 è molto sensibile alla velocità delle memorie, ma non sappiamo quale RAM sia stata utilizzata in accoppiata al Core i7-11700K.

Nel database di Geekbench 4, il Core i7-11700K ha ottenuto un punteggio single-core di 7.857, mentre il Core i9-10900K si fermava a 6.438 punti. Ciò rende il Core i7-11700K fino al 22% più veloce del Core i9-10900K nelle prestazioni single-core in Geekbench 4.

Nel test multi-core, il Core i7-11700K ha ottenuto un punteggio di 42.011, mentre il Core i9-10900K aveva registrato 41.663 punti. Questo suggerisce che le prestazioni multi-core del Core i7-11700K saranno all’incirca le stesse del Core i9-10900K, nonostante il minor numero di core.