Intel, il Core i7-11700KF batte il Core i9-10900K in un benchmark

Il noto utente Twitter @Tum_Apisak ha individuato un benchmark effettuato in Ashes Of The Singularity con il processore Intel Core i7-11700KF. Stando a questo dato, Intel potrebbe offrire anche i chip della serie KF (quindi privi di una GPU integrata) della famiglia Rocket Lake.

Come abbiamo visto in una recente notizia, i modelli Core i9 e Core i7 condividono la stessa configurazione a otto core e sedici thread, mentre le velocità di clock impiegate dovrebbero differenziare un modello dall’altro. In teoria, un Core i9 dovrebbe avere velocità di clock più elevate rispetto al Core i7. Tuttavia, questo non sembra essere il caso del Core i7-11700KF.

Il Core i9-11900K,è dotato di un clock di base di 3,7 GHz. Il Core i7-11700KF, invece, sembra avere un clock di base di 3,6GHz. Forse le frequenze di base non saranno significative ed Intel potrebbe finire per utilizzare i boost clock come caratteristica distintiva tra un Core i9 e un Core i7.

Se abbinato a una GeForce RTX 3080, il Core i7-11700KF offriva un framerate medio di 114,5 e un framerate della CPU di 126,7 con il preset Crazy a 1440p. Per fare un confronto, il Core i9-10900K ha ottenuto un framerate di 110,6 e un framerate della CPU di 123,1, il che significa che il Core i7-11700KF è, rispettivamente, fino al 3,5% e 2,9% più veloce.

Si tratta di un risultato davvero interessante, dato che il Core i9-10900K non solo possiede due core in più rispetto al Core i7-11700KF, ma anche un clock di base maggiore di 100MHz. Nonostante lo svantaggio, il Core i7-11700KF è comunque riuscito a superare il rivale della precedente generazione. Sebbene sappiamo che il Core i9-10900K è in grado di raggiungere i 5,3GHz, al momento la velocità di boost clock del Core i7-11700KF rimane sconosciuta.

Intel si è vantata della sua microarchitettura Cypress Cove e di come offrirà ai consumatori miglioramenti significativi a livello di istruzioni per ciclo (IPC). Abbiamo già visto alcune anticipazioni di ciò di cui saranno capaci i core Cypress Cove, quindi non è affatto improbabile che un chip Rocket Lake octa-core riesca a superare le prestazioni di un deca-core Comet Lake.