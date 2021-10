Intel Core i9-12900K testato con RAM DDR5-8000 overcloccate

L’utente Twitter REHWK ha condiviso uno screenshot che mostra il processore Intel Core i9-12900K accoppiato a memorie DDR5 piuttosto veloci. L’immagine, tratta da CPU-Z, sembra confermare che la CPU ha un TDP di 125W e una cache L3 di 30MB. Conosciamo già da tempo queste specifiche, ma è sempre bene avere qualche conferma. Ciò che è evidente anche guardando l’elenco dei set di istruzioni è che Alder Lake non supporta AVX-512. Mentre i core Golden Cove supportano AVX-512, quelli Gracemont ne sono privi e, pertanto, Intel ha semplicemente disabilitato il set di istruzioni AVX-512 nei core Golden Cove per mantenere un supporto ISA uniforme.

Alder Lake è compatibile nativamente con le memorie DDR4 e DDR5 e le velocità predefinite supportate sono rispettivamente DDR4-3200 e DDR5-4800. Il Core i9-12900K in questione è stato testato sulla scheda madre Gigabyte Z690 Aorus Tachyon con le corrispondenti memorie Gigabyte DDR5-4800 (GP-ARS32G62D5). È plausibile che lo screenshot provenga da un overclocker che sta testando i limiti del kit DDR5; pertanto, è stato probabilmente utilizzato un sistema di raffreddamento piuttosto spinto per portare i moduli a tali velocità.

Photo credit: REHWK/Twitter

Nativamente, le memorie DDR5-4800 hanno i timing impostati a 42-39-39-77 a soli 1,1 V. Ci sono due profili XMP 3.0 per DDR5-6200: uno configura le memorie a 40-40-40-80 a 1,35 V, mentre l’altro riduce i timing a 38-38-38-76, ma aumenta la tensione DRAM a 1,5 V. Apparentemente, il modulo di memoria ha anche un terzo profilo XMP 3.0 per DDR5-6400 con timing di 42-42-42-84 a 1,45V.

Con Rocket Lake, Intel ha introdotto modalità Gear, simile all’Infinity Fabric Clock (FCLK) di AMD, per l’overclock delle memorie. In breve, le modalità Gear hanno permesso al controller e alle memorie di funzionare a frequenze diverse. Ad esempio, Gear 1 mantiene un rapporto 1:1, mentre Gear 2 riduce della metà la frequenza del controller, ottenendo un rapporto 0,5:1. Una recente patch per HWiNFO64 implica che Intel implementerà le stesse modalità in Alder Lake, mentre un leak ha rivelato una potenziale opzione Gear 4 per ridurre il controller a un quarto della frequenza delle memorie.

L’overclocker ha portato le RAM da DDR5-4800 a DDR5-8000, che rappresenta un impressionante miglioramento del 67%, impostando i timing a 50-50-50-100. Nello screenshot, il controller di memoria ha un clock di 2.000 MHz, mentre le memorie sono a 4.000 MHz. È piuttosto notevole che l’overclocker sia riuscito a raggiungere questo risultato in modalità Gear 2.