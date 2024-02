Intel Core i9-14900KS, i primi benchmark svelano frequenze e consumi

Anche la famiglia Intel Raptor Lake Refresh di 14° generazione avrà il suo “KS”: il Core i9-14900KS è apparso nel database dei benchmark del software OCCT, facendo segnare frequenze elevatissime, ma anche consumi degni di una scheda video.

Le informazioni, condivise da Benchleaks su X, mostrano una frequenza massima di 6,2GHz, 200MHz superiore a quella dell’attuale top di gamma Core i9-14900K, e un assorbimento energetico massimo di quasi 410 watt. Inutile dire che si tratta di un valore estremamente elevato, che desta qualche preoccupazione nonostante il benchmark di OCCT sia uno stress test che spinge al limite il processore.

Il Core i9-14900KS dovrebbe condividere le stesse specifiche tecniche del Core i9-14900K: 24 core totali (8P + 16E), 32 thread e 36MB di cache. Il PBP dovrebbe salite da 125W a 150W, per permettere alla CPU di spingersi più in alto con le frequenze anche quando la potenza è limitata. Un dato interessante emerso dall’indiscrezione è che i P-Core, pur salendo fino a 6,2GHz, operano a circa 5,5GHz / 5,7GHz, probabilmente perché si tratta di un sample ancora non definitivo.

Il Core i9-14900KS è, in buona sostanza, un Core i9-14900K che ha vinto la lotteria del silicio e riesce a rispettare standard di prestazioni più alti, rimanendo stabile a una frequenza di boost maggiore rispetto a quella del fratello minore. È molto probabile che il Core i9-14900KS sarà sfruttato principalmente dagli overclocker, che lo spingeranno al limite per superare quanti più record del mondo possibile.