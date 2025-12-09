Intel continua a lavorare al suo aggiornamento della famiglia Arrow Lake, previsto per il prossimo anno, che porterà miglioramenti alle frequenze, ma anche al numero di E-Core per alcuni modelli.

Il protagonista di questa strategia intermedia è il Core Ultra 7 270K Plus, successore designato del Core Ultra 7 265K, che ha fatto la sua prima apparizione nei database di Geekbench. Il processore è stato testato su una scheda madre Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 equipaggiata con 64 GB di memoria DDR5, sebbene la configurazione utilizzasse RAM relativamente lenta a 4800 MT/s, lasciando spazio a margini di miglioramento con moduli più veloci.

Rispetto al modello precedente, il Core Ultra 7 270K Plus ha un numero di core totali più alto e passa da 20 a 24, grazie all'aggiunta di quattro E-core supplementari dedicati all'efficienza energetica. Le frequenze degli E-core sono state incrementate di 100 MHz sia per il clock base che per quello turbo, mentre il supporto alla memoria DDR5 è stato esteso fino a 7200 MT/s, rispetto ai 6400 MT/s del modello precedente.

I risultati dei benchmark mostrano miglioramenti contenuti ma tangibili. Confrontando i punteggi con le medie presenti su Geekbench, il nuovo processore supera il Core Ultra 7 265K del 5,6% nelle prestazioni single-core e del 4,2% nel multi-core. Vale la pena sottolineare che questi risultati sono stati ottenuti con memorie lente, quindi l'uso di memorie più veloci potrebbe ampliare ulteriormente il divario.

Il Core Ultra 7 270K Plus ha registrato 3.235 punti nel test single-core e 21.368 punti nel multi-core, superando il 265K del 5,6% e 4,2%

La gamma manterrà la nomenclatura "Core Ultra 200", una scelta che segnala chiaramente agli appassionati di hardware che non si tratta di un prodotto di nuova generazione, ma piuttosto di un refresh incrementale. Intel sta essenzialmente affinando l'architettura Arrow Lake attraverso una selezione più accurata dei chip e ottimizzazioni mirate, una pratica comune nel settore dei semiconduttori per massimizzare le rese produttive.

Il mercato delle CPU desktop rimane ancora critico per Intel: AMD continua a dominare in questo segmento con processori competitivi, mentre l'azienda di Santa Clara fatica a recuperare terreno e a riacquisire la fiducia degli utenti. Arrow Lake Refresh è una soluzione transitoria, progettata per mantenere una presenza nel mercato e non per rivoluzionarlo; quello sarà compito di Nova Lake, la futura generazione che promette un balzo in avanti importante, sia in termini di tecnologie che di prestazioni.