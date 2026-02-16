Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento cumulativo di febbraio per Windows 11, identificato come KB5077181, un pacchetto che si distingue dalla consueta routine mensile per l'approccio marcatamente correttivo e la stabilità riscontrata durante le prime fasi di implementazione su configurazioni hardware eterogenee. A differenza di molti rollout precedenti, caratterizzati dall'introduzione involontaria di nuovi bug mentre si correggevano quelli esistenti, questo update sembra aver superato i test sul campo senza segnalazioni significative di problemi inattesi, un risultato piuttosto insolito per gli standard degli aggiornamenti cumulativi di Windows.

Il cuore dell'aggiornamento risiede nell'importante componente di sicurezza: KB5077181 risolve 58 vulnerabilità, un numero che evidenzia la natura onnicomprensiva tipica dei pacchetti del Patch Tuesday piuttosto che di un hotfix mirato. Tra le falle corrette emerge una criticità legata a Notepad, classificata come rischio di compromissione remota in determinate condizioni e segnalata come attivamente sfruttata in the wild. Indipendentemente dallo scetticismo che alcuni utenti nutrono verso gli aggiornamenti di Windows, patch di sicurezza di questa portata rappresentano la componente meno opzionale del ciclo mensile, poiché chiudono percorsi di exploit concreti anziché limitarsi a correggere difetti estetici o funzionalità secondarie.

Per gli appassionati di gaming e PC desktop ad alte prestazioni, l'aspetto più rilevante dell'update riguarda la risoluzione definitiva dei problemi legati alle GPU NVIDIA emersi con il precedente ciclo di aggiornamenti. KB5077181 elimina i cali di prestazioni riscontrati da numerosi utenti con schede grafiche del produttore californiano, insieme ad artefatti visivi come tearing e, nei casi più gravi, schermate nere durante l'avvio dei giochi. Alcuni rapporti associano questi blackout a un errore KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, indicando un percorso di fault a livello del sistema operativo anziché un semplice crash applicativo, il che spiega l'impatto devastante su configurazioni altrimenti stabili.

L'aggiornamento risolve definitivamente i crash di explorer.exe che rendevano intermittentemente inutilizzabile l'interfaccia di Windows 11, con barra delle applicazioni, menu Start e desktop che scomparivano senza preavviso

Microsoft affronta inoltre una problematica particolarmente insidiosa della shell di Windows: i blocchi e i crash di explorer.exe. Le segnalazioni descrivono situazioni in cui l'interfaccia utente diventava intermittentemente inutilizzabile, con la barra delle applicazioni, il menu Start e gli elementi del desktop che scomparivano o cessavano di rispondere ai comandi. Quando explorer.exe collassa, il sistema operativo può apparire completamente morto anche se i processi di background continuano a funzionare normalmente, poiché le superfici primarie di interazione spariscono improvvisamente. Il patch corregge questo comportamento ripristinando la stabilità della shell e prevenendo i blocchi casuali che possono interrompere il flusso di lavoro senza preavviso.

Nel complesso, KB5077181 rappresenta esattamente il tipo di aggiornamento cumulativo che gli utenti vorrebbero ricevere mensilmente: un ampio rollup di sicurezza abbinato a correzioni che rispondono direttamente a problematiche ad alta visibilità, in particolare le regressioni gaming su configurazioni NVIDIA e l'affidabilità della shell di sistema. Se la vostra installazione di Windows 11 è stata colpita da schermate nere durante il gaming, cali improvvisi di frame rate o instabilità di explorer.exe, questo aggiornamento è specificamente progettato per affrontare questi sintomi chiudendo contemporaneamente un numero significativo di falle di sicurezza.