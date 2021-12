Intel elogia TSMC, nuovi investimenti a Taiwan

Dopo aver definito Taiwan un luogo geopoliticamente instabile per la produzione, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, è volato nel paese per negoziare con la fonderia rivale TSMC l’esternalizzazione di una parte della produzione di chip. Non sorprende che la retorica di Gelsinger sia cambiata durante il viaggio, quando ha ammesso che il modello di produzione a contratto di TSMC ha ampiamente consentito un vivace ecosistema di produzione e innovazione. Ha anche affermato che Intel continuerà a investire a Taiwan, ma sottolineando che la catena di produzione globale deve essere equilibrata.

Gelsinger, nello specifico, ha affermato: “TSMC ha sbloccato la magia del silicio per noi e altri nel settore in tanti modi. Ciò che TSMC ha fatto è spettacolare. Al centro di gran parte di tutta questa indigenizzazione dell’innovazione c’è Taiwan. È a dir poco sorprendente ciò che Taiwan è diventata negli ultimi decenni.”

Photo Credit: Intel

Per Intel, Taiwan è un posto molto speciale e TSMC è un nemico molto speciale. Intel sta perseguendo la nuova strategia IDM 2.0 che la vedrà produrre chip per terzi, proprio come TSMC, rendendo le altre fonderie, come quelle di Taiwan, sue rivali. Ma per un’azienda che esternalizza la produzione di alcuni dei suoi prodotti e che lavora anche con vari OEM, ODM e produttori con sede a Taiwan, la zona è estremamente importante. A tal fine, Intel continuerà a investire a Taiwan (e anche in Cina, nonostante le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese) finché rimarrà un importante polo di sviluppo e produzione high-tech. In effetti, Intel esternalizza già oltre il 25% della sua produzione a produttori di chip esterni come TSMC.

Tuttavia, in qualità di azienda IDM 2.0 che dispone di una rete di produzione globale di semiconduttori, Intel continua a sottolineare l’importanza di una catena di approvvigionamento internazionale con stabilimenti situati in diverse parti del mondo. In larga misura ciò accade perché è estremamente difficile per la società competere con le aziende di Taiwan e della Corea del Sud, poiché ottengono enormi incentivi e supporto dai loro governi quando costruiscono nuovi fab.

Gelsinger ha aggiunto: “Noi, l’industria dei semiconduttori, dobbiamo trovare una soluzione globale che soddisfi l’incredibile domanda per la nostra tecnologia. Dobbiamo costruire fabbriche più velocemente, gestirle con rendimenti più elevati, installare più attrezzature e farlo in modo da bilanciare la catena di approvvigionamento globale per il futuro“.