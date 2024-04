Creato il Goldene, è come il grafene ma è oro semiconduttore

L'ultima grande scoperta legata alla "scienza dei materiali" è il Goldene, un materiale composto da un'unica lamina atomica di oro, recentemente sviluppato dai ricercatori dell'Università di Linköping.

Linköping University

Questo nuovo materiale sta già facendo parlare di sé, tanto che alcuni lo definiscono il nuovo "grafene dorato". Ma quali sono le caratteristiche che rendono così speciale il Goldene? Innanzitutto, la sua natura in due dimensioni gli conferisce proprietà uniche e attraenti, oltre a trasformare l'oro in un semiconduttore, una caratteristica fino ad ora sconosciuta per questo metallo prezioso.

Uno dei principali ostacoli che i ricercatori hanno dovuto superare per creare il Goldene è stata la tendenza dell'oro a formare grumi e a arricciarsi. Tuttavia, grazie alla determinazione e all'ingegnosità dei ricercatori Lars Hultman e Shun Kashawaya, questi problemi sono stati risolti con successo.

Il processo di sviluppo del Goldene è stato però un viaggio ricco di imprevisti. Inizialmente, i ricercatori stavano studiando un'applicazione completamente diversa dell'oro quando hanno fatto questa scoperta. Hanno sfruttato una tecnica giapponese antica di lavorazione dei coltelli, utilizzando il "reagente di Murakami" per estrarre sottili fogli d'oro dal carburo d'oro di titanio.

Le potenziali applicazioni del Goldene sembrano entusiasmanti. Oltre alla riduzione dell'uso di oro come catalizzatore in varie industrie, si prevede che il Goldene avrà proprietà plasmoniche ed elettroniche uniche che potrebbero rivoluzionare settori come l'energia solare e la medicina. L'uso del Goldene potrebbe portare a una migliore efficienza nei pannelli solari e a terapie fototermiche plasmoniche innovative per il trattamento del cancro.