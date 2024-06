Intel inaugura il suo nodo produttivo a 3NM: inizia la produzione di massa

Lo scorso mercoledì Intel ha annunciato che la sua tecnologia produttiva a 3nm, denominata Intel 3, è già operativa in due sedi per poi fornire ulteriori dettagli sul nuovo nodo produttivo. Questa nuova tecnologia offre sia prestazioni superiori che una maggiore densità di transistor e supporta tensioni di 1,2V per applicazioni ultra-performanti. Il nodo è destinato sia ai prodotti Intel che alla produzione di chip di terze parti.

“La nostra tecnologia Intel 3 è in produzione ad alto volume nelle nostre fabbriche in Oregon e Irlanda, inclusi i processori Xeon 6 Sierra Forest e Granite Rapids recentemente lanciati” -Walid Hafez, Vicepresidente dello sviluppo tecnologico del settore Foundry presso Intel

Intel ha concepito il suo processo di fabbricazione Intel 3 per le applicazioni di datacenter che richiedono prestazioni all'avanguardia. Questo è possibile grazie a transistor rinnovati (rispetto a Intel 4), alla loro circuiteria di alimentazione con resistenza ridotta e all'ottimizzazione del design. Il nodo di produzione supporta tensioni sia inferiori a 0,6V sia superiori a 1,3V per carichi massimi. In termini di prestazioni, Intel promette che il nuovo nodo consentirà un aumento del 18% delle prestazioni alla stessa potenza e densità di transistor rispetto a Intel 4.

Per ottenere benefici in termini di prestazioni e densità, i progettisti di chip dovranno utilizzare una combinazione di librerie da 240nm ad alte prestazioni e librerie da 210nm ad alta densità. Inoltre, i clienti Intel potranno scegliere tra tre stack di metalli: 14 strati per contenere i costi, 18 strati per un equilibrio ottimale tra prestazioni e costo, e 21 strati di metallo per prestazioni superiori.

Al momento, Intel utilizzerà la sua tecnologia di classe 3nm per la produzione dei processori Xeon 6 destinati ai datacenter. Successivamente, Intel Foundry utilizzerà il nodo di produzione per realizzare processori di grado datacenter per i propri clienti.

Oltre alla base Intel 3, l'azienda prevede di offrire anche Intel 3T, un modello che supporta i through silicon vias e può essere utilizzato come base die. In futuro, Intel offrirà versioni avanzate come Intel 3-E per chipset e applicazioni di storage, e Intel 3-PT, potenziato per prestazioni che possono essere utilizzate in una vasta gamma di carichi di lavoro, come AI/HPC e PC generici.