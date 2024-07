Intel ha lanciato nove CPU senza E-Core, ecco i modelli

Intel ha lanciato, senza particolari proclami, una nuova serie di processori desktop di 14a generazione, denominata "14001". La novità più grande è l'assenza totale di E-core, in una lineup decisamente strana che conta nove nuovi modelli.

Le novità includono Core i9, Core i7 e Core i5, i processori sono overcloccabili e sembrano dedicati prima di tutto alle soluzioni embedded. La mancanza di E-core può offrire alcuni vantaggi in termini di semplicità e prestazioni per determinati carichi di lavoro, che non beneficiano della presenza di core ad alta efficienza.

Inoltre, è possibile che Intel abbia deciso di lanciare questi modelli per recuperare tutti quei die con E-Core difettosi, ma con gli altri elementi perfettamente funzionanti.

Caratteristiche principali dei nuovi modelli

I tre modelli Core i9 presentano 8 P-core Raptor Cove, 16 thread e 36MB di cache L3. Le principali differenze riguardano frequenze e TDP: il Core i9-14901KE ha un TDP di 125W e boost fino a 5.8GHz, il Core i9-14901E ha un TDP di 65W e boost fino a 5.6GHz, mentre il Core i9-14901TE ha TDP di 45W e boost fino a 5.5GHz.

CPU Core / Thread Frequenza Cache TDP Grafica integrata Core i9-14901KE 8 / 16 5.8GHz Boost / 3.8GHz Base 16MB L2 / 36MB L3 125W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i9-14901E 8 / 16 5.6GHz Boost / 2.8GHz Base 16MB L2 / 36MB L3 65W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i9-14901TE 8 / 16 5.5GHz Boost / 2.3GHz Base 16MB L2 / 36MB L3 45W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i7-14701E 8 / 16 5.4GHz Boost / 2.6GHz Base 16MB L2 / 33MB L3 65W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i7-14701TE 8 / 16 5.2GHz Boost / 2.1GHz Base 16MB L2 / 33MB L3 45W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i5-14501E 6 / 12 5.2GHz Boost / 3.3GHz Base 12MB L2 / 24MB L3 65W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i5-14501TE 6 /12 5.1GHz Boost / 2.2GHz Base 12MB L2 / 24MB L3 45W UHD Graphics 770 / 32 EU Core i5-14401E 6 /12 4.7GHz Boost / 2.5GHz Base 12MB L2 / 24MB L3 65W UHD Graphics 730 / 24 EU Core i5-14401TE 6 / 12 4.5GHz Boost / 2GHz Base 12MB L2 / 24MB L3 45W UHD Graphics 730 / 24 EU

I due modelli Core i7 mantengono 8 core e 16 thread, con frequenze leggermente inferiori e 33MB di cache L3, mentre la serie Core i5 subisce un taglio maggiore, con 6 core, 12 thread e 24MB di cache L3. Il Core i5-14501 ha una frequenze boost oltre i 5GHz, mentre il Core i5-14401 si ferma a circa 4GHz.

Non sappiamo se questi particolari processori Intel Raptor Lake Refresh arriveranno anche sul mercato retail, ma di certo sarebbe interessante provarli per capire in quali scenari offrono dei vantaggi rispetto alle controparti già in commercio.