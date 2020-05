Intel ha pubblicato i nuovi driver con supporto a Gears Tactics e XCOM: Chimera Squad

Intel ha rilasciato i nuovi driver grafici per le proprie GPU integrate, introducendo il supporto a Gear Tactics e XCOM: Chimera Squad.

Gears Tactics è uno strategico a turni dal ritmo serrato, basato su una delle serie più acclamate dell’industria dei videogiochi: Gears of Wars. In inferiorità numerica e in lotta per la sopravvivenza, dovrete reclutare e comandare una squadra per dare la caccia alla mente malvagia responsabile dei terribili mostri sulle vostre traccie.

Il titolo è ambientato 12 anni prima di Gears of War (primo episodio). Le città sul pianeta Sera cominciano a cedere davanti agli attacchi dell’Orda di Locuste. Il governo è in subbuglio, e ultima speranza dell’umanità è una squadra di sopravvissuti. Vestirete i panni di Gabe Diaz, all’epoca una semplice recluta e dovrete addestrare e comandare i vostri soldati in una missione disperata per individuare ed eliminare il potente capo delle Locuste: Ukkon.

XCOM: Chimera Squad è un GDR tattico a turni basato sull’universo di XCOM. Dopo anni di dominio alieno, l’umanità ha vinto la guerra per la Terra. I Padroni hanno abbandonato il pianeta, lasciandosi alle spalle anche i loro ex soldati. Ora, cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, umani e alieni stanno lavorando insieme per dare vita a una civiltà di cooperazione e coesistenza. Benvenuti a Città 31, un modello di pace in un mondo post-invasione. Purtroppo non tutti gli abitanti della Terra sono favorevoli a un’alleanza interspecie. La Chimera Squad, un gruppo di soldati d’élite composto da agenti umani e alieni, deve imparare a lavorare in armonia per eliminare le minacce nascoste che stanno seminando il caos in città.

I vostri agenti sono unici: ognuno ha abilità tattiche speciali e diverse motivazioni per unirsi alla Chimera Squad. Inviate i membri scelti a indagare e combattere i pericoli che serpeggiano nei distretti della Città 31. Guidate la Chimera Squad in una nuova esperienza che rinfresca l’eredità del gioco a turni di XCOM sfruttando strategia, lavoro di squadra e un nuovo gameplay basato sulle irruzioni, per completare gli obiettivi delle missioni.

I nuovi driver Intel Graphics 27.20.100.8187 risolvono anche alcuni problemi durante la riproduzione di contenuti video Netflix 4K su HDMI 2.0, alcuni crash su Bright Memory (DX12), Red Dead Redemption 2 (Vulkan), BeamNG.drive, One Piece Pirate Warriors 4, Star Control: Origins, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Vulkan), Metro Exodus (DX12) e durante l’avvio di Sony Catalyst Production Suite. Per ulteriori informazioni potete consultare la patch note ufficiale.