Intel Ponte Vecchio, la GPU sarà raffreddata a liquido

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Raja Koduri di Intel ci aveva già anticipato che Ponte Vecchio, la GPU per supercomputer più potente dell’azienda, è dotata di 100 miliardi di transistor e 47 “magical tiles”. Aveva anche dichiarato che per dissipare il calore sprigionato da questo chip, capace di inghiottire più di 600W ci sarebbe stato un sistema di raffreddamento a liquido. Ora Igor Wallossek di Igor’s Lab ha condiviso alcuni disegni e schemi inediti di una GPU Ponte Vecchio OAM (OCP Accelerator Module).

Come prima cosa, Igor Wallossek conferma che la GPU ha un design eterogeneo: usa un mix di architetture come la 7nm di Intel, la SuperFin a 10nm e infine la 7nm o 5nm di TSMC. Tutti questi elementi sono interconnessi grazie alla tecnologia 3D Foveros.

Ma come si fa a raffreddare una GPU del genere? Igor Wallossek è riuscito a ottenere alcune informazioni esclusive. La GPU Ponte Vecchio è concepita come un modulo OAM. La specifica OCP Accelerator Module (OAM) definisce un fattore di forma aperto del modulo acceleratore di calcolo hardware e delle sue interconnessioni. Naturalmente, il tutto può essere raffreddato in modo ragionevole solo tramite un sistema di raffreddamento a liquido, perché stiamo parlando sempre di 600W ( o anche un po’ di più).

Photo: Igor's Lab

L’esclusivo schema costruttivo illustra anche l’enorme dimensione del package e le esatte misure del kit di montaggio (102 x 165 mm), da cui si deducono anche quelle del package stesso. La figura successiva mostra invece la composizione della piastra inferiore – in basso – il PCB del modulo OAM – al centro – e la parte superiore in alto. Infine l’ultima immagine mostra il design completo, compresi di Cold Plate e Retention Plate.

Photo: Igor's Lab

Secondo Raja Koduri, inoltre, la GPU Ponte Vecchio ha una potenza di calcolo FP16 di 1 PFLOPS (1000 TFLOPS). Per un confronto, la Nvidia A100 offre 312 TFLOPS in FP16. Per quanto riguarda le 47 Magical Tiles dovrebbero essere composte da 2 tile principali prodotte da Intel con l’architettura SuperFin a 10nm, 16 tile a 7nm dedicate al calcolo prodotte da TSMC; 8 tile cache “Tambo”, 11 EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge), 2 I/O e 8 dedicate alla memoria HBM. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni sulla GPU Ponte Vecchio e sulle sue prestazioni.