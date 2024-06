Intel AI playground, un'app per neofiti che permette di generare e modificare immagini in modo facile

Intel ha annunciato un nuovo strumento destinato a introdurre i neofiti all'uso dell'IA generativa sfruttando la potenza delle GPU Intel presenti nei processori Intel Core Ultra o nelle schede grafiche dedicate Arc. AI Playground dovrebbe essere disponibile gratuitamente entro questa estate.

AI Playground si presenta come uno strumento semplice da usare per chi non ha ancora sperimentato l'IA generativa. Non sono necessari prompt da linea di comando o script: è un programma tutto-in-uno che fa il lavoro pesante per l'utente. Le tre funzionalità offerte al lancio saranno: generazione di foto, editing di immagini basato su prompt e una chat LLM locale.

AI Playground nasce allo scopo di consentire agli utenti meno esterni di sfruttare al meglio le potenzialità IA dei processori e delle schede video Intel Arc.

Secondo Intel, il set di funzionalità limitato è intenzionale: l'obiettivo era creare un'app di partenza che fosse il primo passo verso strumenti più avanzati. La generazione di immagini è semplificata rispetto ad altri strumenti IA più complessi che utilizzano controlli complessi come "LoRAs" o "Schedulers". Al loro posto, ci saranno slider più familiari come "qualità" o "risoluzione", oltre a una modalità manuale per utenti intermedi che desiderano approfondire.

L'editing delle immagini è altrettanto semplice: possibilità di ingrandire, correggere, riempire, riparare o estendere le immagini con un semplice clic. Il chatbot "Answer" mira a offrire servizi simili a ChatGPT. Nel video demo di Intel, Answer ha mostrato qualche limite: ha creato un haiku errato e identificato una citazione di Monty Python. Tuttavia, il vero potenziale di Answer risiede nella sua capacità di addestrarsi e rispondere basandosi sui file di testo locali, offrendo vantaggi di sicurezza rispetto a ChatGPT, poiché opera offline.

Qui sotto potete dare un'occhiata alla presentazione offerta da Intel:

Il concorrente di Nvidia, ChatRTX, può anch'esso utilizzare i dati personali su richiesta, ma manca di un generatore di immagini integrato come AI Playground. Con quasi tutti i nuovi laptop o computer annunciati nel 2024 che si presentano come "AI PC", molti si chiedono quali funzionalità IA potranno sfruttare. La nuova linea di PC Copilot+ di Microsoft promette funzioni proprie, ma Intel mira a offrire funzionalità IA a un'utenza leggermente più ampia.

Con i processori Intel Lunar Lake ormai dietro l'angolo e le schede video Battlemage, anch'esse attese per quest'anno e dotate di caratteristiche che le rendono molto utili per le applicazioni IA, si prevede l'arrivo di una nuova ondata di funzioni e applicazioni basate sull'IA. In questo contesto, AI Playground sarà uno strumento introduttivo eccellente per canalizzare questa potenza.