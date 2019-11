Questo edificio è il più intelligente al mondo. Parola di Intel

Intel ha aperto quello che ritiene essere l'edificio più intelligente al mondo. Si trova in Israele, produce 50 terabyte di dati al giorno e si chiama PTK1.

A settembre, Intel ha presentato il suo nuovo centro di sviluppo a Petach Tikva, in Israele. PTK1, questo il suo nome, è un edificio di 11 piani e 75.000 metri quadrati (35.000 sono sotto terra) in cui sono riuniti 2000 dipendenti, precedentemente sparsi in otto edifici in cinque campus.

La particolarità di PTK1 è che, secondo l’azienda statunitense, si tratta dell’edificio più intelligente al mondo. Che significa? È in grado di gestire autonomamente i suoi vari sistemi e funzioni, accumulando dati, elaborandoli e poi usando l’intelligenza artificiale (IA) per prendere decisioni.

“Il nuovo edificio PTK1 di Intel è incentrato sull’esperienza dei dipendenti. Sfruttando la piattaforma intelligente e le sue innumerevoli capacità, l’edificio si adatta automaticamente per fornire il miglior ambiente di lavoro per i nostri team, stimolando il lavoro di squadra, la creatività e l’ispirazione. In definitiva, consente ai nostri team di continuare a progettare le migliori tecnologie e prodotti per permetterci di perseguire la nostra strategia incentrata sui dati”, ha affermato Yaniv Garty, vicepresidente Intel e direttore generale di Intel Israele.

PTK1 integra 14.000 sensori, rispetto ai 7000 di edifici simili, che monitorano o controllano l’illuminazione, la temperatura, la ventilazione, il parcheggio, la disponibilità della sala conferenze e altri servizi e sistemi che consentono e promuovono l’innovazione.

Ogni giorno, PTK1 produce da 50 a 100 terabyte di dati, informazioni che vengono analizzate in tempo reale dal sistema di gestione dell’ edificio; senza alcun intervento umano, raccoglie informazioni, le elabora e usa l’IA per prendere decisioni e adattare i vari sistemi in base a vari parametri.

Pensate che all’interno di PTK1, che si unisce ad altri hub di sviluppo ad Haifa e Gerusalemme (insieme al sito produttivo di Kiryat Gat), vengono serviti 1200 pasti al giorno, ci sono 500 schermi e tablet, 50 videocamere 3D e molto altro. Ci sono voluti 36 mesi per costruire l’edificio, che sarà alimentato solo da energia rinnovabile.