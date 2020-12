Intel Rocket Lake, nuovi benchmark mostrano prestazioni molto buone

Come riportato dai colleghi di Wccftech, è stato avvistato in rete un nuovo benchmark eseguito su una CPU desktop Intel Rocket Lake-S. Ancora una volta, la piattaforma su cui è stata testata la CPU Intel Rocket Lake è un desktop HP OMEN 30L GT13-0xxx equipaggiato con la scheda madre HP 886C. Questa è una motherboard esclusiva HP dotata del socket LGA 1200 che supporterà i processori Intel Core di undicesima generazione in arrivo.

Per quanto riguarda la CPU stessa, dovrebbe trattarsi del Core i9-11900K, che presenta otto core e sedici thread. Questo dovrebbe essere il modello di punta, dato che Rocket Lake arriva al massimo a otto core. Il chip possiede 16MB di cache L3 e 4MB di cache L2, mentre le velocità di clock indicate sono pari a 3,40GHz di base e 5,00GHz in Boost. All’interno del database di Geekbench 5 è stato rilevato, inoltre, che tutti i core funzionavano a circa 5,0GHz.

Per cio che concerne le prestazioni, la CPU Intel Rocket Lake ha ottenuto 1.645 punti nel test single core e 9.783 in quello multi core. Se dovessimo confrontare questi risultati con la proposta Zen 3 a otto core e sedici thread più veloce di AMD, il Ryzen 7 5800X, troveremo che il punteggio è praticamente alla pari con la concorrenza. Infatti, il Ryzen 7 5800X ottiene in media 1.661 in single-core e 10.367 in multi-core. Poiché queste non sono ancora le velocità di clock finali per la CPU Rocket Lake, possiamo aspettarci che i risultati raggiunti in futuro potrebbero essere addirittura superiori.

Rispetto al suo predecessore, il Core i7-10700K, la CPU Rocket Lake è più veloce del 21% nei test single-core e del 9% più veloce nei test multi-thread. Il Core i9-10900K è il 17% più lento in single-core ma leggermente più veloce di circa il 12% rispetto alla CPU Rocket Lake a causa del suo numero più elevato di core e thread.