Una pasta termica che profuma di fiori? Si, esiste davvero!

Clock Work Tea Party (CWTP), azienda conosciuta per la produzione di pasta termica profumata e non conduttiva, ha recentemente introdotto una nuova variante al gusto di Osmanto, disponibile in quantità limitate. Questo prodotto, caratterizzato dal suo particolare profumo, sarà messo in vendita a partire dal 12 aprile, offrendo la possibilità di acquisto sia in Giappone che a livello internazionale grazie all'opzione di spedizione mondiale.

Sebbene non siano state fornite specifiche spiegazioni sul motivo per cui CWTP ha deciso di produrre paste termiche profumate, la fragranza è ottenuta dall'esclusivo frutto di Osmanto e miscelata con gli ingredienti di base quali Silicone e ossido metallico. Per celebrare questa edizione limitata, il prodotto è accompagnato da una cartolina in resina.

In termini di caratteristiche tecniche, CWTP si distingue per durabilità elevata e facilità di applicazione, con il prodotto adatto a operare in un ampio range di temperature, da -50 a 250 gradi Celsius. L'azienda raccomanda l'uso della sua pasta termica sia per sistemi di raffreddamento a liquido che a aria, vantando una viscosità tale da facilitarne la stesura sull'heatsink integrato del processore. La durabilità accertata rende il prodotto particolarmente adatto a impieghi di lunga durata.

Le caratteristiche tecniche del prodotto includono: Conducibilità termica indicizzata su una scala di 6.3/7

Facilità di applicazione valutata 5.0/7

Durabilità massima con un punteggio di 7.0/7

Un valore di resistenza termica di 0.03℃・cm 2 /W

/W Tasso di evaporazione (o tasso di deterioramento) dello 0.001%

Composizione a base di Silicone, ossido metallico e altri ingredienti di derivazione naturale, inclusa la fragranza di frutto di Osmanto

Conformità agli standard ROHs

Quantità di 4 grammi per confezione

Nonostante il mercato offra numerose alternative, scegliere una pasta termica di qualità risulta relativamente semplice, data la vasta disponibilità di prodotti apprezzati dalla comunità. Oltre alle versioni non profumate, CWTP produce edizioni limitate con fragranze particolari. Prima dell'osmanto, hanno catturato l'attenzione globale varianti al profumo di mela verde e edizioni precedenti caratterizzate da un aroma di fragola.

Non ci è ancora chiaro il perchè si dovrebbe scegliere una pasta termica profumata. L'unica motivazione plausibile è che, scaldandosi, la sostanza diffonda un profumo nel case e le ventole lo spingano fuori trasformando il PC in una sorta di "profumatore per ambienti". Del resto si tratta di una deduzione logica non supportata da prove tangibili.