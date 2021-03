Intel Rocket Lake-S, prestazioni notevoli in Single Thread su CPU-Z

Il lancio delle CPU Intel Rocket Lake-S è sempre più vicino e ancora una volta siamo venuti a conoscenza di altri benchmark relativi al Core i9-11900K, Core i7-11700K e Core i5-11400 effettuati sul popolare programma CPU-Z, come avvistato dal noto leaker @APISAK. Nello specifico, si tratta di test single thread che offrono un quadro generale di cosa possiamo aspettarci dai prossimi processori desktop della compagnia di Santa Clara a livello di IPC.

I chip Intel Core i9 e Core i7 Rocket Lake-S dominano nel test CPU-Z a thread singolo: entrambi, infatti, hanno ottenuto un punteggio superiore a 700, superando in quest’ambito anche il modello di punta di casa AMD, il Ryzen 9 5950X. Ovviamente, i guadagni IPC di Rocket Lake non compenseranno la riduzione del numero di core, quindi non sorprende che Ryzen 9 5950X e 5900X vincano nel multi-threading. Ma, se limitiamo i nostri confronti ai soli chip a otto core, il Ryzen 5 5800X guadagna molto terreno contro il 11900K ed è solo lo 0,8% più veloce, un valore che rientra tranquillamente nel margine di errore.

CPU CPU-Z Single Threaded Test CPU-Z Multi-Threaded Test Core i9-11900K 716 6539 Core i7-11700K 719 N/A Core i5-11400 544 4012 Ryzen 9 5950X 658 12366 Ryzen 9 5900X 633 8841 Ryzen 7 5800X 650 6593 Ryzen 5 5600X 643 4814

Non sappiamo perché il 5800X riesca a compensare tutte le sue perdite di prestazioni del test single-threaded in quello multi-threaded, ma potrebbe essere dovuto alle frequenze turbo ridotte del Core i9 di Intel, così come alle differenze architettoniche tra i due chip. Il modello di fascia media di Intel, il Core i5-11400, è il più debole del gruppo essendo il 18% più lento del 5600X (nei test single e multi-threaded). Tuttavia, come i precedenti Core i5 della serie 400, possiamo aspettarci che il 11400 abbia velocità di clock ridotte per aiutare a diminuire i costi.

Per saperne di più sui processori Intel Rocket Lake-S e sui chipset della serie 500, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra precedente notizia pubblicata qualche ora fa.