I portatili con chip ARM sono potentissimi, ci si potrà giocare?

C’è grande attesa per il prossimo Snapdragon X Elite, processore di Qualcomm che debutterà nei computer portatili nella seconda metà dell’anno e promette prestazioni di alto livello, superiori sia ai chip Intel Core Ultra che ad Apple Silicon; il processore si scontrerà con gli attuali Intel Meteor Lake da 15W e 28W, Apple M3 e Ryzen 8040 “Hawk Point”.

Non vediamo l’ora di sapere se davvero riuscirà a fare di meglio, ma in attesa di mettere le mani su un laptop come questo, dobbiamo accontentarci dei report che arrivano da fuori. Di recente, uno youtuber turco ha confrontato Snapdragon X Elite con un laptop Intel, equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 155H, eseguendo diversi test: vediamo cos’è emerso.

In inferenza IA Snapdragon X Elite è oltre 3,5 volte più veloce di Intel Meteor Lake

I benchmark spaziano dalla produttività classica ai giochi, passando ovviamente per l’intelligenza artificiale, testata con il benchmark UL Procyon che sfrutta OpenVINO su Intel e Qualcomm SNPE sullo Snapdragon. Nei carichi IA lo Snapdragon è molto più veloce, totalizzando 1720 punti, contro i soli 476 del Core Ultra 7 155H. dal canto suo, il processore Intel è superiore nel benchmark di produttività PCMark 10 Applications.

Un altro test interessante riguarda i giochi. Lo Youtuber non ha provato dei giochi reali, ma ha fatto dei test con 3DMark: i due sistemi si equivalgono, considerando che c’è una differenza di 1 solo FPS. Questo significa che, volendo, sui laptop con SoC Snapdragon X Elite si potrà anche giocare, esattamente come si fa con le ultime GPU integrate di Intel. Certo non aspettatevi di far girare Cyberpunk 2077 a dettagli alti e a 60 FPS, ma con i titoli meno impegnativi non dovreste avere particolari problemi, a meno di sorprese legate alla compatibilità di giochi x86 su architettura ARM.

Giocare su questi portatili? Possibile, ma non cantiamo vittoria

Il nuovo Qualcomm Snapdragon X Elite appare sempre di più come un chip che saprà cambiare le carte in tavola e rivoluzionare il settore dei computer portatili, dando una spinta decisa ai prodotti con architettura ARM: il suo successo è però legato a doppio filo a quanto Windows sarà ottimizzato, un elemento che al momento è ancora un’incognita. Quel che è certo è che non vediamo l’ora di provarlo, per capire davvero come si comporta.