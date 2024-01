MSI Claw, abbiamo testato il suo chip Intel: come va nei giochi

MSI ha ufficialmente svelato in questi giorni Claw, la sua prima console portatile, che rappresenta anche una rottura del mercato che fino ad ora ha visto unicamente prodotti basati su CPU AMD. Claw utilizza un processore Intel Core Ultra 7 155H, dotato di 16 core (6 P-Core, 8 E-core e due Low Power Efficient Core), in grado di scalare fino alla velocità di 4.8 GHz, e dotato di una grafica integrata Arc con 8 core. Non manca ovviamente un’unità NPU, ormai uno standard per tutte le nuove CPU. Per quanto riguarda la memoria sono presenti ben 32 GB di DDR5.

Essendo la prima console basata su soluzione Intel, ci stiamo chiedendo come si comporterà, in termini di prestazioni, nei giochi reali. Per scoprirlo abbiamo messo alla prova un altro prodotto, cioè il notebook Asus ZenBook UX3405M, basato sulla stessa identica piattaforma hardware, cioè un processore Intel Ultra 7 155H affiancato da 32 GB di memoria RAM.

Questa CPU, all’interno del notebook Asus, è impostata a un TDP massimo di 28 Watt (quello nominale), lo stesso valore usato per Claw, e alla pari, all’incirca, con quello di ROG Ally che arriva a 30 Watt. In realtà Claw può andare oltre, infatti sbirciando nei primi sample che abbiamo avuto per le mani è possibile impostare un valore massimo di 35 watt (con batteria) e 40 Watt collegata alla rete elettrica. È giusto specificare che non abbiamo ufficialità su questi dati e che i test sono stati eseguiti a 28W.

Nonostante queste differenze è possibile farsi un’idea delle prestazioni di Claw effettuando dei benchmark sullo ZenBook UX3405M, un’occasione che risponde a tre domande: che prestazioni in gaming offre la nuova CPU Intel, le possibili prestazioni di MSI Claw e ovviamente le prestazioni dello ZenBook UX3405M.

Benchmark videogiochi

In questi grafici non vedrete dei valori di confronto, abbiamo effettuato i test della piattaforma hardware nottetempo in una camera di hotel. Aggiorneremo o pubblicheremo un confronto non appena sarà possibile effettuare test aggiornati sulle console concorrenti.

Abbiamo testato alcuni giochi moderni in 720p e 1080p, sia in rasterizzazione classica che con Super Sampling attivo, usando XeSS o FSR a seconda del gioco. Vediamo com'è andata.

Considerazioni sulle prestazioni

Prima di tutto appuriamo che il nuovo chip Intel è in grado di offrire prestazioni che sono in linea con le aspettative attuali per questa tipologia di prodotti, di conseguenza permette di aggirarsi attorno ai 30 FPS con i videogiochi più pesanti, mentre con quelli meno impegnativi è possibile puntare ai 60 FPS. Non ci sono quindi grandi rivoluzioni sotto questo punto di vista, ma è importante notare ancora una volta come la risoluzione Full HD sia in molti casi poco consigliata e utilizzabile solo con giochi molto leggeri, per ottenere un frame rate stabile e ottimale.

È altresì importante notare come l’applicazione di algoritmi di Super Sampling sia il fattore chiave, soprattutto per questa tipologia di prodotti che non possono aumentare le prestazioni a dismisura a discapito di consumi elevati e autonomie ridotte.

Considerazioni sui test

Dato che abbiamo testato la piattaforma sul notebook ZenBook UX3405M, i dati mostrati sono quelli che si possono ottenere con questo notebook, e crediamo che con MSI Claw sarà possibile raggiungere prestazioni superiori a quelle mostrate.

Prima di tutto abbiamo a che fare con un prodotto nuovo, con driver potenzialmente non ottimizzati, e abbiamo già visto come sia possibile ottenere prestazioni superiori con il solo aggiornamento dei driver, con incrementi percentuali anche a doppia cifra.

Inoltre abbiamo usato un profilo energetico che, se quanto abbiamo notato dai menù della console e quanto ci è stato riferito diverrà realtà, non è lo stesso che troveremo su Claw, che offrirà un potenziale incremento del 25% dei consumi massimi, che certamente si tradurrà in un incremento delle prestazioni.

Non è nemmeno da sottovalutare la limitazione della memoria video a 3 GB dello ZenBook, emersa in fase di test, limite che probabilmente non ci sarà sulla console MSI.

Cosa aspettarsi da MSI Claw?

In termini di pure prestazioni, da quanto sappiamo fino ad ora e a fronte di questi test, probabilmente da Claw possiamo aspettarci prestazioni in linea con quanto offre ROG Ally, e quindi superiori a Steam Deck.

Il fatto che sia possibile arrivare a impostare profili energetici superiori rispetto a ROG ci lascia con qualche dubbio, e il peggiore potrebbe essere che Intel abbia lasciato un po’ di spazio nei consumi per colmare un gap prestazionale, quantomeno iniziale. La batteria più capiente di Claw rispetto alla concorrenza potrebbe servire proprio per raggiungere le stesse prestazioni di autonomia, che ad oggi dai portavoce MSI non sono differenti rispetto a ROG, a fronte di consumi medi leggermente superiori.

Per ora si tratta solo di valutazioni iniziali, ed è importante tenere in considerazione il modo in cui abbiamo ottenuto questi dati e le differenze che ci saranno con la piattaforma inserita in Claw, che certamente permetterà di ottenere dei risultati superiori. Ma nonostante questo, non ci aspettiamo una situazione così differente rispetto a quanto c’è già sul mercato, almeno dal punto di vista prestazionale. Semplicemente Claw si affiancherà come alternativa a ROG Ally, Legion Go e Steam Deck.