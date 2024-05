Snapdragon X Elite il 50% più veloce di Intel Core Ultra secondo i test di Qualcomm

Qualcomm è tornata a parlare delle prestazioni del suo prossimo processore per PC, lo Snapdragon X Elite, confrontandolo direttamente con le CPU più veloci diella gamma Intel Core Ultra. I risultati condivisi hanno confermato che il nuovo chip di Qualcomm supera del 50% le prestazioni delle controparti di Intel nel benchmark Geekbench 6, evidenziando non solo una superiorità in termini di velocità ma anche una maggiore efficienza energetica.

L'ultimo confronto, presentato da Qualcomm a PCWorld, mette a confronto le CPU Snapdragon X Elite, basate sull'architettura Oryon, con le CPU Core Ultra "Meteor Lake" di Intel, recentemente introdotte sul mercato. Qualcomm, in precedenza, aveva già condiviso dati che confrontavano i suoi chip X Elite con prodotti di concorrenti come Intel Raptor Lake, AMD Phoenix e Apple M2, ma i dati recenti estendono il confronto alle nuove uscite dei concorrenti.

Particolarmente interessanti sono i test che vedono il top di gamma a 12 core Snapdragon X Elite sfidare un ASUS Zenbook 14 OLED, equipaggiato con un Intel Core Ultra 7 155H, e un ASUS ROG Zephyrus M16, che monta un Core Ultra 9 185H. Utilizzando la suite di test Geekbench 6.2, i risultati mostrano che Qualcomm supera i chip di Intel non solo in termini di prestazioni ma anche nell'efficienza energetica, con prestazioni superiori fino al 51% a parità di potenza e una riduzione del 65% del consumo energetico a parità di prestazioni.

I chip di Qualcomm si dimostrano superiori anche nel comparto grafico, con una performance dell’iGPU migliore in 3DMark Wildlife Extreme del 36% a potenze differenti (30W contro 45W) e un consumo energetico inferiore del 50% rispetto ai concorrenti per prestazioni equivalenti.

I risultati condivisi da Qualcomm sono senza alcun dubbio interessanti e fanno crescere l'interesse per i nuovi chip di Qualcomm, che vedremo al Computex 2024 il prossimo giugno, ma è doveroso sottolineare che si tratta di pochi test sintetici, che non rappresentano le prestazioni in scenari reali. Per un vero confronto bisognerà aspettare di avere i laptop con Snapdragon X Elite tra le mani, così da poter effettuare tutti i test del caso con applicazioni e giochi reali. Di certo, le aspettative sul nuovo chip di Qualcomm sono alte, specialmente perché potrebbe finalmente aprire le porte ad Arm anche nel mondo dei PC Windows.