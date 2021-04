Intel Sapphire Rapids, nuove foto del die svelano il numero di core?

Stando ad alcune foto recentemente pubblicate in rete, le CPU Sapphire Rapids di Intel potrebbero contenere circa 72-80 core, un numero considerevolmente maggiore di quanto inizialmente stimato.

Il noto leaker YuuKi_AnS ha diffuso alcune fotografie relative ai chiplet Sapphire Rapids. Questa volta ha rimosso i die dal substrato, esponendone l’altro lato. Con grande sorpresa, questo ha rivelato un gruppo 4×5 di elementi simili che si ritiene siano i core della CPU di Sapphire Rapids. Considerando che ogni chiplet contiene 20 die, i processori Sapphire Rapids di fascia alta potrebbero arrivare sino a 80 core, mentre quelli più economici, ovviamente, ne avranno di meno.

In precedenza, era stato riferito che Sapphire Rapids avrebbe avuto un massimo di 56 core Golden Cove, almeno in base ad una slide attribuita direttamente ad Intel. Per quanto riguarda il TDP, si parlava di 350W per il modello da 56 core. L’engineering sample protagonista di queste foto è esattamente la stessa CPU che è stata raffigurata per la prima volta a febbraio, più di tre mesi fa, quindi è la medesima ottenuta da un partner Intel all’inizio 2021 o alla fine del 2020.

Secondo alcune indiscrezioni, Intel ha fornito sample Sapphire Rapids con 28 core abilitati e molti credevano che la società avesse attivato solo la metà dei core che il suo chiplet possedesse fisicamente (cioè 7 su 14). Mentre, a quanto pare, la CPU avrà 20 core per chiplet, che teoricamente consente a Intel di costruire processori con un massimo di 80 core. In aggiunta, le CPU a 56 core avranno sei core ridondanti per chiplet, che sono decisamente troppi. Al contrario, due core ridondanti per chiplet consentirebbero di realizzare CPU a 72 core.

Va tenuto in considerazione che Intel non ha mai confermato il numero di core previsti per i suoi processori Sapphire Rapids e che i piani potrebbero sempre cambiare. Per questo motivo, in attesa di un comunicato ufficiale da parte della compagnia di Santa Clara, queste informazioni vanno prese come semplici rumor.