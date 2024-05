Intel sfida Qualcomm con Lunar Lake: +40% Prestazioni IA. Novità anche per Arrow Lake

In una mossa ambiziosa, e che punta a ribadire il proprio predominio nel settore dei processori dedicati all'AI, Intel ha annunciato i suoi prossimi chip Lunar Lake, previsti per il lancio nel terzo trimestre del 2024.

Questi nuovi processori, secondo quanto dichiarato dall'azienda, offriranno prestazioni AI superiori di 1.4 volte rispetto ai chip Qualcomm Snapdragon X Elite, presentati oggi da Microsoft.

Intel non solo promette un rilevante balzo in avanti nelle capacità di intelligenza artificiale, ma sottolinea anche i notevoli vantaggi in termini di durata della batteria e efficienza energetica per i dispositivi che li adotteranno.

I processori Lunar Lake vengono descritti come i più efficienti mai realizzati da Intel in termini di consumo energetico su piattaforma x86, vantando un consumo inferiore del 20% rispetto ai chip di Qualcomm e del 30% rispetto agli AMD Ryzen 7 7840U.

Oltre a Lunar Lake, Intel sta anche preparando il lancio dei processori Arrow Lake dedicati ai PC desktop AI e previsti per il quarto trimestre del 2024. Ulteriori dettagli su questi chip saranno rivelati durante un evento di Intel per la stampa, che si terrà poco prima del Computex 2024.

Il lancio di Lunar Lake non include solo miglioramenti hardware, ma anche delle ottime prestazioni nel gaming, grazie al nuovo design della GPU integrata con architettura Xe2, che dovrebbe garantire prestazioni superiori del 150% rispetto ai chip Meteor Lake di generazione precedente.

Queste affermazioni arrivano in concomitanza con l'evento Surface AI di Microsoft, durante il quale sono stati svelati nuovi prodotti basati proprio sul processore Qualcomm Snapdragon X Elite.

Nel confronto diretto, Intel si propone quindi come una soluzione più potente e efficiente, pronta a contrastare il dominio apparentemente inattaccabile dei sistemi M3 di Apple, una frontiera che né Intel né AMD sono ancora riusciti a superare.

Intel ha inoltre dato un assaggio delle specifiche dei Lunar Lake, rivelando che sarà composto da tre chiplet/tiles, con i core di performance (P-cores) che utilizzano la nuova microarchitettura Lion Cove e i core di efficienza (E-cores) basati su Skymont. Anche se non sono stati divulgati i dettagli completi, è stato specificato che un modello chiave, il Lunar Lake MX, avrà quattro P-cores e quattro E-cores.

Aspetto chiave dei Lunar Lake è anche il miglioramento dell'unità di elaborazione neurale (NPU), che ora offre prestazioni fino a 45+ TOPS, quadruplicando quella di Meteor Lake e superando i requisiti di Microsoft per i PC AI di nuova generazione. Questa potenza computazionale permetterà di gestire in locale applicazioni quali Microsoft Copilot, oltre a numerosi altri carichi di lavoro AI-accelerati.

Infine, la strategia di Intel non trascura l'ecosistema software per AI, con già sette milioni di dispositivi dotati di processore AI inviati e altri 40 milioni previsti entro fine anno.

L'obiettivo dichiarato è di raggiungere i 100 milioni di PC AI venduti entro il 2025, con un impegno costante nel mantenere aggiornati i driver e nel supportare un vasto numero di modelli AI all'uscita.

Con i wafers di Lunar Lake già in produzione, e la crescente domanda di soluzioni CPU infused-AI, il mercato è in attesa di vedere come questi nuovi prodotti si comporteranno una volta rilasciati sul mercato.