Intel Lunar Lake senza segreti in queste indiscrezioni, debutto prima del previsto?

Una recente fuga di notizie ha rivelato che i nuovi processori Intel Lunar Lake, Core Ultra 5 238V e Core Ultra 5 234V, potrebbero arrivare molto presto sul mercato, con una serie di specifiche tecniche che, se confermate, suggeriscono delle prestazioni notevoli.

Questi nuovi processori, che fanno parte della famiglia indicata con il codice 0x6, modello 0xbd e stepping 0x1, presentano configurazioni di memoria integrate decisamente generose.

Il Core Ultra 5 238V si distinguerebbe per i suoi 32 GB di memoria LPDDR5x integrata, mentre il Core Ultra 5 234V includerebbe 16 GB di memoria. Entrambe le versioni sono dotate di otto nuclei, ripartiti fra quattro P-Core Lion Cove e quattro E-Core Skymont, operanti con una frequenza di base di 2.10 GHz e una frequenza massima di 3.10 GHz. Chi ha diffuso questi dettagli, sottolinea che le velocità indicate sono ancora preliminari, trattandosi di campioni di engineering sample.

Le CPU Lunar Lake di Intel sono progettate principalmente per garantire ottime prestazioni a notebook sottili e leggeri, e presentano una configurazione della GPU Battlemage "Xe2-LPG" con fino a 64 unità di esecuzione.

Una caratteristica saliente di questa nuova serie è la performance del suo NPU (Neural Processing Unit), che si prevede essere fino a tre volte più veloce rispetto ai precedenti Meteor Lake.

Ulteriori informazioni sui processori indicano che alcuni modelli includerebbero fino a 8 core Xe, un dettaglio confermato anche dalle precedenti fughe di notizie. Ciò confermerebbe un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto ai predecessori basati su Alchemist "Xe-LPG", come le serie Meteor Lake e Arrow Lake, con una potenza di elaborazione AI prevista superiore ai 100 TOPs.

Il lancio dei nuovi processori Lunar Lake è previsto per la fine del 2024 in quantità limitate, con una disponibilità più ampia prevista per l'inizio del 2025. Intel prevede di discutere di queste e delle future famiglie di CPU, nel corso del Computex 2024, offrendo quindi ulteriori dettagli il prossimo giugno.

Queste anticipazioni sui futuri prodotti Intel suggeriscono un progresso significativo nelle capacità di elaborazione mobile e aumentano le aspettative per i prossimi annunci ufficiali della compagnia.