Evento Microsoft Surface: ecco le 5 novità più importanti

Durante l'evento dedicato alla linea Surface, tenutosi nelle scorse ore, Microsoft non si è contenuta e ha presentato una serie di novità, e di prodotti, davvero competitivi e interessanti. Scopriamo assieme quelli più significativi.

Aggiornamenti significativi alla linea Surface

Durante l'evento speciale dedicato alla linea Surface, Microsoft ha svelato numerosi aggiornamenti e innovazioni, tra cui una nuova linea di Surface tutti equipaggiati dal sorprendente Snapdragon X. Se volete conoscere tutti i dettagli su prezzi e configurazioni, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.

Lancio dei PC Copilot Plus con tecnologie avanzate per l'IA

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha introdotto i Copilot Plus PCs, una nuova gamma di dispositivi innovativi dotati di processori Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm, progettati per integrare le funzionalità di intelligenza artificiale nel sistema operativo Windows 11.

Questi chip includono unità di elaborazione neurale (NPU), che rendono i PC Copilot Plus del 58% più veloci rispetto ai MacBook Air M3, almeno secondo le dichiarazioni di Microsoft. In futuro, questi dispositivi, includeranno anche chip di Intel e AMD.

Grazie alla collaborazione con aziende del calibro di Lenovo, Dell, Acer, Asus e HP, il mercato sarà presto invaso da una pletora di dispositivi brandizzati "Copilot Plus", ottimizzati per sfruttare al meglio le nuove capacità di intelligenza artificiale offerte dal sodalizio fra Microsoft e OpenAi.

Nuova funzionalità Recall: un diario digitale di tutte le attività del PC

Una delle funzionalità IA più rilevanti introduce l'opzione Recall, che monitora e registra ogni attività svolta sul dispositivo. Ciò permette agli utenti di ricercare e recuperare facilmente interazioni passate, come conversazioni in applicazioni come Discord o slide specifiche di presentazioni PowerPoint.

Ulteriori integrazioni di Copilot in Windows 11

Microsoft estende la presenza di Copilot in Windows 11, integrandolo in diverse aree, come il menu delle impostazioni, l'editor di file all'interno di File Explorer e le risposte a notifiche immediate. Inoltre, Copilot sarà potenziato con il nuovo modello GPT-4o di OpenAI, in grado di fornire risposte context-specifiche direttamente visualizzabili sullo schermo.

App di Adobe e altri software ottimizzate per Copilot Plus PCs

Microsoft ha annunciato, infine, una collaborazione con Adobe per ottimizzare le loro app per i PC Copilot Plus. Le versioni native Arm64 di Adobe Photoshop, Lightroom, Firefly e Express sono disponibili da oggi, mentre Illustrator e Premiere Pro saranno lanciate quest'estate.

Gli utenti che possederanno un PC Copilot Plus beneficeranno anche delle funzionalità IA integrate in software come DaVinci Resolve e CapCut, oltre a Cephable, LiquidText e Djay Pro.

Questi annunci non solo rafforzano la posizione di Microsoft nel settore dei laptop professionali, ma segnano anche una significativa evoluzione nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel quotidiano digitale e nell'ottimizzazione del flusso di lavoro creativo.