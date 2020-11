Intel Tiger Lake-H, ecco il primo benchmark di un esemplare a otto core

Intel ha ufficialmente annunciato i piani inerenti al lancio dei processori Tiger Lake-H lo scorso settembre, ma attualmente non sappiamo di preciso quando queste CPU saranno disponibili. Recentemente un tester anonimo di Taiwan ha eseguito un benchmark su un engineering sample del chip, confermando in questo modo che i processori sono già in circolazione.

Come scoperto dal noto utente Twitter @Tum_Apisak, un utente ha eseguito UserBenchmark su un sistema chiamato Insyde TigerLake, equipaggiato con una CPU a otto core. Stando ai dati presenti nei dettagli, il chip “U3E1” possiede una frequenza di base di 3,10 GHz ed un Boost Clock di 2,75 GHz, che, ovviamente, non può corrispondere a realtà. Date le frequenze sbagliate e la reputazione generalmente mista che UserBenchmark ha tra gli appassionati, i risultati effettivi dei benchmark sono poco importanti (poiché molto probabilmente sono errati), ma testimoniano l’esistenza del processore.

Le CPU Intel Tiger Lake-H offriranno un massimo di otto core Willow Cove e disporranno di una massiccia cache (fino a 24MB LLC) per massimizzare la larghezza di banda della memoria effettiva e le prestazioni single thread. Come tutte le moderne CPU della serie ‘H’, Tiger Lake-H offrirà una versione base della iGPU UHD Xe con tutti i vantaggi che questa architettura porta quando si tratta di codifica e decodifica multimediale. I processori sono stati progettati per l’impiego in notebook di fascia alta e desktop compatti a bassa potenza, quindi dovrebbero avere un TDP di 45 W in grado di raggiungere il picco di 65W (in base alle affermazioni di Intel sulle capacità del design Tiger Lake).

Leggi anche: Razer Blade Stealth 13 si aggiorna con le nuove CPU Intel Tiger Lake

Al momento, è difficile dire esattamente quando l’azienda preveda di lanciare ufficialmente le sue CPU Tiger Lake-H, ma è ragionevole aspettarsi che questi chip arriveranno sul mercato nel corso del 2021.