Se siete appassionati di scrittura “vecchio stile”, probabilmente vi piacerebbe possedere una tastiera wireless dall’aspetto “retrò”, magari dotata di qualche caratteristica più al passo coi tempi. È proprio questo il target a cui è indirizzato KnewKey DJ88, prodotto attualmente in crowdfunding su Gloture Japan, dove viene venduto a 57.470 yen (419,70 euro) + tasse.

Photo credit: Gloture

Non è certamente un articolo economico, ma del resto si tratta di un prodotto che va a soddisfare solo una determinata fascia di pubblico e che ha tutte le carte in regola per essere definito un oggetto di qualità. Infatti, KnewKey DJ88, oltre a possedere un’estetica squisitamente vintage, possiede 83 tasti arrotondati e ha dimensioni particolarmente compatte. I tasti freccia possono essere utilizzati anche per regolare il volume dell’audio e della retroilluminazione RGB in combinazione con il pulsante funzione, ma sono anche presenti delle pratiche manopole adibite allo stesso scopo nella parte superiore. Gli switch meccanici impiegati sono di tipo “blu”, probabilmente i più adatti a un prodotto di questo tipo.

KnewKey DJ88 è anche dotato di un impianto audio niente male, grazie all’impiego di speaker JBL da 45mm e un subwoofer 4D Bass in grado di fornire quello che è stato definito un “suono a 360° ad alta specializzazione”, che può far affidamento anche al telaio in alluminio pressofuso per una risposta precisa.

Photo credit: Gloture

Perfetto per essere utilizzato con smartphone e tablet, vista la presenza di una sporgenza apposita per riporre i dispositivi (ma anche con notebook con un apposito supporto), KnewKey DJ88 combina una tastiera meccanica perfetta per scrivere anche a lungo che strizza l’occhio agli amanti del retrò e uno speaker Bluetooth 5.0 di ottima fattura.

Nel caso foste interessati a portarvi a casa un esemplare del prodotto, vi suggeriamo di visitare la pagina ufficiale su Gloture Japan per procedere all’acquisto.