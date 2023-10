La AMD RX 7900 GRE arriva in Italia a quasi 700 euro

La scheda grafica RX 7900 GRE sta guadagnando popolarità nel mercato europeo, con un numero crescente di rivenditori che la offrono direttamente agli appassionati dell'assemblaggio di PC.

Secondo quanto condiviso da videocardz.com, la XFX RX 7900 GRE è ora disponibile a un prezzo ancor più competitivo rispetto al modello di SAPPHIRE, con un costo di €671,59, il che segna una riduzione di quasi €50 rispetto al prezzo precedente.

Questa riduzione di prezzo è probabilmente dovuta al fatto che XFX è l'unico partner che offre una versione di riferimento per la RX 7900 GRE. Normalmente, questa scheda è inclusa in sistemi di gioco pre-assemblati ma era solo questione di tempo prima che i rivenditori la rendessero disponibile come prodotto autonomo.

All'esame dei prezzi più bassi nell'area dell'euro, basandosi sui dati del sito di comparazione dei prezzi Geizhals, la RX 7900 GRE può ora essere ottenuta per circa €163 in meno rispetto al modello XT e solo €128 in più rispetto alla RX 7800 XT.

Di seguito i prezzi più bassi nell'area dell'euro:

- Radeon RX 7900 XT: €835

- Radeon RX 7900 GRE: €672

- Radeon RX 7800 XT: €544

Come già menzionato, la RX 7900 GRE è dotata del 33% in più di core rispetto alla 7800 XT, pur mantenendo la stessa capacità di memoria di 16GB. Con l'attuale riduzione di prezzo, risulta essere solo il 24% più costosa, rendendola un'opzione attraente da considerare.

L'annuncio presente presso il PKS Mega Store non contiene immagini ma è degno di nota poiché lo stesso codice prodotto porta a diverse inserzioni per i vari paesi della regione EMEA, tra cui Polonia, Lettonia, Turchia e Italia.

Ciò indica che la scheda è stata effettivamente lanciata nelle varie regioni. Inoltre, molti dei negozi esaminati da videocardz.com sembrano avere la scheda in stock, il che conferma la sua disponibilità in tutte le regioni.