Calo della domanda per le NVIDIA RTX 50 in Germania

La Germania sta assistendo a un'interessante tendenza nel mercato delle schede grafiche di ultima generazione. I prezzi delle nuove GPU Nvidia RTX serie 50 stanno registrando un calo significativo, con molti modelli che scendono al di sotto del prezzo consigliato dal produttore. Questo fenomeno, documentato dal portale specializzato ComputerBase, suggerisce una notevole diminuzione della domanda per le schede di fascia alta e medio-alta, con un'unica eccezione rappresentata dal modello di punta. La situazione tedesca contrasta nettamente con quanto si osserva in altri mercati internazionali, dove i prezzi rimangono gonfiati e la disponibilità limitata.

I dati raccolti mostrano un quadro chiaro dell'evoluzione dei prezzi nell'ultimo periodo. La RTX 5080, che alla fine di marzo aveva un prezzo minimo di €1.169, è ora disponibile a €1.119 (la potete trovare anche su Amazon), allineandosi perfettamente con il prezzo consigliato dal produttore. Ancora più marcata la riduzione per la RTX 5070 Ti, passata da €869 a €799, posizionandosi addirittura €80 al di sotto del prezzo ufficiale di lancio. La fascia media del mercato sembra quella più colpita da questo trend ribassista.

Anche la RTX 5070 ha visto una contrazione, seppur più modesta, passando da €599 a €589, rimanendo comunque sotto il prezzo consigliato di €619. Per quanto riguarda i modelli RTX 5060 Ti, sia nella versione con 8GB che 16GB di memoria, essendo prodotti più recenti, non esistono dati comparativi con marzo, ma i prezzi attuali si allineano perfettamente con quelli suggeriti da Nvidia.

Interessante notare come i prezzi mediani rimangano comunque superiori ai valori di riferimento. La RTX 5080 ha un prezzo mediano di €1.389, ancora il 24% sopra il listino ufficiale, mentre per la RTX 5070 Ti e la RTX 5070 il divario si riduce rispettivamente all'8% e al 5%.

L'unico modello che sembra mantenere alta la domanda è la RTX 5090, il prodotto di punta della serie, che continua a scomparire rapidamente dagli scaffali dei negozi nonostante il prezzo elevato. La fascia premium del mercato sembra quindi immune al calo di interesse che sta invece colpendo i modelli più accessibili della gamma.

Il confronto con altri mercati internazionali evidenzia una situazione peculiare. Negli Stati Uniti, ad esempio, rimane estremamente difficile trovare qualsiasi GPU della serie RTX 50 a prezzi vicini a quelli consigliati. Le cause di questa discrepanza potrebbero essere molteplici: differenze nella catena di distribuzione, diverse politiche di prezzo adottate dai rivenditori locali, o semplicemente una domanda più contenuta nel mercato tedesco.

Per gli appassionati di tecnologia e gaming, questa situazione rappresenta finalmente un'opportunità per aggiornare il proprio sistema a prezzi più ragionevoli, almeno per chi si trova in Germania. Resta da vedere se questa tendenza si estenderà ad altri mercati europei e globali nei prossimi mesi, o se il caso tedesco rimarrà un'eccezione in un panorama ancora caratterizzato da prezzi elevati e limitata disponibilità delle componenti di fascia alta.