La CPU x86 di NVIDIA fu fermata da questioni legali

NVIDIA ha rivelato che il suo Project Denver, inizialmente concepito come processore x86, è stato poi convertito in architettura Arm a causa di alcuni vincoli legali. La notizia è emersa durante una sessione tecnica al recente evento SC24, dove Dave Ditzel, fondatore di Esperanto Technologies, ha condiviso dettagli inediti sugli primi sforzi di Nvidia nel campo dei processori server.

Secondo quanto riportato da HPCwire, Ditzel ha spiegato che la transizione di NVIDIA verso Arm è stata influenzata dalla licenza della tecnologia Tokamak di Transmeta, in grado di tradurre il codice x86 in un set di istruzioni RISC. Questa mossa ha posto le basi per l'allineamento di Nvidia con l'architettura Arm.

Ditzel ha affermato: "Nvidia ha lanciato un prodotto chiamato Denver. Era in realtà lo stesso design. Originariamente era partito come x86, ma per alcune questioni legali ha dovuto trasformarsi in una CPU Arm". La tecnologia Tokamak, sviluppata da Transmeta, era destinata a essere il suo chip x86 di terza generazione dopo i processori Crusoe ed Efficeon, ma non fu mai ufficialmente lanciata e venne invece concessa in licenza a aziende come Intel e NVIDIA.

NVIDIA ha ufficialmente presentato Project Denver come CPU basata su Arm nel 2011, integrandola successivamente nella sua lineup Tegra. Nonostante l'entusiasmo iniziale intorno ai server Arm, l'adozione è stata limitata dalle sfide nell'ecosistema software.

Da allora, NVIDIA ha sviluppato la sua CPU Grace e ha abbandonato il tentativo di acquisire Arm dopo l'opposizione delle autorità di regolamentazione. Questi sviluppi sottolineano la complessità del panorama dei processori e le sfide legali e tecniche che le aziende devono affrontare nel settore.

La rivelazione di Ditzel getta nuova luce sulle strategie di NVIDIA nel campo dei processori e evidenzia l'importanza delle considerazioni legali nello sviluppo di nuove tecnologie. La transizione da x86 ad Arm dimostra la flessibilità e l'adattabilità di Nvidia di fronte agli ostacoli normativi.