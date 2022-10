Una delle migliori caratteristiche dei computer portatili moderni è il loro essere sottili e leggeri, ma per avere uno spessore così ridotto spesso si deve sacrificare la dotazione porte, affidando tutta la connettività a una manciata di USB-C. Ecco perché è fondamentale affiancare a questi computer una docking station, che permetta di sfruttare la banda garantita dalla connessione USB-C per avere a disposizione tutte le porte necessarie, comprese connessione di rete e uscita HDMI.

La docking station USB-C 11-in-1 di Manhattan fa esattamente questo: attraverso un’unica connessione USB tipo C, amplia la dotazione porte del computer offrendo tre USB 3.2 Gen 1 tipo A, una porta di rete Gigabit, un jack da 3,5mm, un lettore di schede SD e microSD che supporta schede fino a 2TB e una velocità fino a 832Mbps, una porta USB-C per l’alimentazione del computer fino a 100 watt e ben tre porte video, che supportano diverse configurazioni. Nello specifico, a disposizione abbiamo una Mini DisplayPort, una HDMI e una VGA: l’HDMI e la Mini DisplayPort supportano fino al 4K@30Hz, mentre la VGA fino al 1080p@60Hz. La docking station permette di configurare una doppia uscita video fino a 1080p@60Hz oppure una tripla uscita video fino a 720p@60Hz.

Tra le funzionalità troviamo anche MST (Multi-Stream Transport) per mirroring ed estensione dello schermo, inoltre le porte USB tipo A supportano la ricarica fino a 7,5W (5V / 1,5A).

La docking station 11-in-1 di Manhattan è compatibile con tutti i notebook e tablet con porta USB-C che supportano DP-Alt-Mode, compresi i MacBook di Apple, i Chromebook, i telefoni Google Pixel e tanti altri dispositivi. lo chassis in alluminio dona solidità al prodotto, mentre la forma inclinata permette anche di posizionarlo sotto al PC, offrendo in questo modo un doppio vantaggio: non solo si potrà accedere facilmente alle varie porte, ma la tastiera del notebook sarà leggermente rialzata e sarà più comodo scrivere, anche per lunghi periodi.

Il prodotto misura 80 x 280 x 17 mm, risultando abbastanza compatto e semplice da portare nello zaino, è coperto da un anno di garanzia ed è disponibile su Manhattanshop, a un prezzo di 168,99 Euro IVA inclusa.