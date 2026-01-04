Il mondo dell'overclocking sta assistendo a una nuova ondata di record mondiali che sembrano anticipare l'arrivo imminente di una scheda grafica d'élite. Diversi overclocker professionisti hanno pubblicato punteggi straordinari sui principali database di benchmark, utilizzando una GPU che MSI non ha ancora presentato ufficialmente: la RTX 5090 Lightning. I risultati ottenuti suggeriscono che il colosso taiwanese si prepara a riconquistare la vetta del mercato delle schede grafiche di fascia ultra-premium, un segmento che l'azienda aveva abbandonato da diversi anni.

La traccia più evidente di questo lancio imminente arriva dai database di HWBot, dove gli utenti nv1diafan e oc_windforce occupano attualmente le prime due posizioni nella classifica 3DMark Time Spy con punteggi rispettivamente di 59.438 e 58.786 punti. Quest'ultimo ha confermato esplicitamente nel commento ai risultati: "Comeback! MSI GeForce RTX 5090 Lightning". Un terzo overclocker, conosciuto come littleboy, ha conquistato il primo posto nel benchmark 3DMark Solar Bay Extreme con 66.977 punti, accompagnando il risultato con l'entusiastico messaggio "MSI RTX 5090 Lightning is Back!!!".

Anche il database di 3DMark conferma questo fermento, con l'utente Dr. Antoine che ha stabilito un nuovo record nella Hall of Fame di Time Spy il 2 gennaio 2026, raggiungendo quota 53.207 punti. La configurazione utilizzata comprendeva un processore Intel Core i9-14900KF abbinato a una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5090 prodotta da MSI, sebbene in questo caso non sia stata specificata esplicitamente la variante Lightning.

Il ritorno della Lightning dopo sette anni di assenza

L'azienda taiwanese ha mantenuto un silenzio pressoché totale sui propri canali ufficiali riguardo a questa nuova scheda grafica, ma un indizio sibillino è arrivato attraverso i social media. MSI ha pubblicato un'immagine che mostra le previsioni meteorologiche per lunedì 5 gennaio, primo giorno del CES 2026, annunciando in modo criptico fulmini e temporali. Il messaggio non lascia molto spazio all'immaginazione per chi conosce il significato del marchio Lightning nel portfolio dell'azienda.

Le fotografie trapelate mostrano alcuni dettagli tecnici della scheda, tra cui la presenza di due connettori di alimentazione 12V-2x6, un indicatore chiaro delle elevate richieste energetiche di questo componente destinato agli appassionati più esigenti. Questa scelta progettuale sottolinea l'orientamento della Lightning verso prestazioni estreme piuttosto che verso l'efficienza energetica.

Il marchio Lightning ha una storia particolare nel catalogo MSI, essendo stato riservato alle schede grafiche di punta dell'azienda destinate principalmente agli overclocker professionisti. L'ultima volta che questo nome è apparso risale al 2019 con la RTX 2080 Ti Lightning Z, preceduta dalla GTX 1080 Ti Lightning Z nel 2017. MSI aveva anche applicato questo branding alla Radeon R9 290X Lightning nel 2014, dimostrando che la denominazione non era esclusiva delle GPU Nvidia.

Va sottolineato che i punteggi record ottenuti dagli overclocker professionisti non rappresentano le prestazioni che un utente comune potrebbe aspettarsi da questa scheda grafica. Gli overclocker che hanno stabilito questi primati utilizzano tipicamente sistemi di raffreddamento estremi, come l'azoto liquido, e configurazioni hardware ottimizzate specificatamente per i benchmark. Si tratta di condizioni operative molto lontane dall'uso quotidiano, anche per gli appassionati più dedicati.

La strategia di MSI appare chiara: riconquistare la leadership nel segmento delle schede grafiche ultra-enthusiast attraverso un prodotto che possa competere direttamente con le varianti più estreme proposte da concorrenti come ASUS con la serie ROG o Gigabyte con le Aorus. Il fatto che l'embargo sui risultati dei test sembri essere stato revocato proprio in concomitanza con l'inizio del CES suggerisce un annuncio ufficiale imminente durante la fiera tecnologica di Las Vegas.

Gli appassionati dovranno probabilmente prepararsi a un prezzo molto elevato per questa RTX 5090 Lightning, considerando che si posizionerà al di sopra della già costosa MSI RTX 5090 Suprim. Il mercato delle schede grafiche di fascia ultra-premium rappresenta infatti una nicchia ristretta, dove i prezzi possono raggiungere cifre che superano abbondantemente i duemila/tremila euro, destinata principalmente ad amanti dell'overclocking e appassionati disposti a investire cifre considerevoli per ottenere le prestazioni assolute.