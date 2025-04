La RTX 5060 arriva il 19 maggio, secondo le ultime voci

Manca sempre meno alll'arrivo dell'attesa NVIDIA RTX 5060, l'ultima nata della serie 50 ancora non disponibile sul mercato. Secondo quanto riportato da VideoCardz, il colosso americano avrebbe fissato il lancio ufficiale per il 19 maggio, una data ormai imminente. NVIDIA starebbe già coordinando i dettagli finali con i partner produttori di schede, preparando il terreno per quello che potrebbe rappresentare un importante punto di svolta nel segmento budget del mercato GPU, soprattutto considerando che al momento non ci sono indizi concreti sull'arrivo di modelli inferiori come la RTX 5050.

Un elemento che sta facendo discutere è la scelta di NVIDIA di fissare l'embargo sulle recensioni proprio per il 19 maggio, coincidente con la data di lancio. Questa decisione costringe potenziali acquirenti a effettuare i propri ordini senza poter consultare analisi indipendenti sulla scheda in maniera approfondita. Una strategia commerciale che solleva qualche perplessità, soprattutto considerando che si tratta del modello più economico della serie RTX 50, destinato a un pubblico particolarmente attento al rapporto qualità-prezzo.

La RTX 5060 arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 299 dollari per la versione con 8GB di memoria video, mantenendo invariato il posizionamento di prezzo rispetto alla precedente generazione RTX 4060. Nonostante la stabilità del prezzo, la nuova GPU offrirà diversi miglioramenti tecnici: un incremento dei CUDA core (3.840 contro i 3.072 precedenti), memoria più veloce (28 Gbps rispetto ai 17 Gbps) e una larghezza di banda significativamente superiore (448 GBps contro 272 GBps), oltre a tutte le nuove tecnologie come la Multi Frame Generation.

I miglioramenti tecnici comporteranno però un leggero aumento del TDP, che salirà a 145W, richiedendo sistemi di alimentazione e raffreddamento leggermente più robusti rispetto al modello precedente. Un compromesso che molti utenti potrebbero considerare accettabile in vista delle migliori prestazioni promesse.

La vera sfida sarà convincere i consumatori delusi dalle recenti scelte di NVIDIA.

Difficile prevedere come sarà accolta la scheda, non solo perché non se ne conoscono le prestazioni, ma soprattutto alla luce del malcontento generale verso la RTX 5060 Ti (qui trovate la nostra recensione de modello 16GB), criticata per la dotazione di soli 8GB di memoria nella sua variante base, considerata insufficiente da molti per le applicazioni più moderne. A questo si aggiungono le problematiche significative riscontrate nei recenti driver NVIDIA, che hanno generato frustrazione tra gli utenti e potrebbero influenzare la percezione dei nuovi prodotti.

La risposta di AMD e il futuro del mercato

Il lancio della RTX 5060 si inserisce in un contesto competitivo particolarmente dinamico. AMD ha già annunciato la presentazione di nuovi prodotti per il 21 maggio 2025, durante il COMPUTEX 2025 di Taiwan. Tra le novità più attese figura la Radeon RX 9060 XT, pensata proprio per competere direttamente con le proposte di fascia media di NVIDIA; se la GPU AMD dovesse ripetere il successo delle RX 9070 e la RTX 5060 non dovesse rivelarsi all'altezza, l'azienda di Jensen Huang si troverebbe in grossa difficoltà.

L'evento di Taiwan potrebbe riservare sorprese anche sul fronte dei processori, con AMD pronta a svelare nuovi chip Ryzen ottimizzati per i PC con funzionalità AI, un segmento in rapida espansione che sta ridefinendo il mercato dei computer personali. La vicinanza temporale tra il lancio della RTX 5060 e l'evento AMD non sembra casuale e potrebbe innescare una guerra dei prezzi simile a quella vista con le due RX 9070, vantaggiosa per i consumatori.

Siamo in un momento in cui è fondamentale analizzare il mercato con attenzione, visto il progressivo aumento delle richieste hardware per il gaming e per le applicazioni creative, ma anche una crescente sensibilità al prezzo da parte degli utenti. La RTX 5060, posizionandosi nella fascia più accessibile della nuova generazione NVIDIA, rappresenta un test importante per valutare l'appetibilità delle nuove tecnologie a prezzi contenuti.