La RTX 5090D overclockata consuma 1000W e supera due 3090 Ti

La corsa all'overclock è ufficialmente iniziata. Tony Yu, General Manager di Asus Cina, ha messo alla prova la nuova RTX 5090D, offrendo un'anteprima delle sue capacità di overclocking estremo. Utilizzando azoto liquido e alcune modifiche hardware, la RTX 5090D ha scalzato diverse configurazioni di punta nella suite di benchmark 3DMark, conquistando il primo posto in diverse categorie.

La RTX 5090D, esclusiva per il mercato cinese, vanta specifiche tecniche simili alla sua controparte globale. Tuttavia, Nvidia ha introdotto alcune limitazioni artificiali per conformarsi alle restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti e per limitare le prestazioni nel mining di criptovalute e nell'intelligenza artificiale a livello di driver. Di conseguenza, la RTX 5090D è limitata a 2.375 TOPS AI (FP4), in calo rispetto ai 3.352 della RTX 5090 base.

Yu ha utilizzato una configurazione di prova composta da una Asus ROG Astral RTX 5090D, un processore Ryzen 7 9800X3D, una scheda madre Asus ROG X870E Hero e un kit di memoria G.Skill DDR5-6000 CL30. Prima di iniziare l'overclock, ha modificato fisicamente la scheda, probabilmente con uno shunt mod, e ha rivestito il PCB con uno strato protettivo contro la condensa.

Una volta montato e riempito il contenitore per l'azoto liquido, la RTX 5090D ha raggiunto l'impressionante frequenza di 3,4 GHz, con una velocità di memoria di 34Gbps (17GHz effettivi). Questo overclock ha permesso alla RTX 5090D di entrare nella Hall of Fame di 3DMark e di battere record mondiali in benchmark come Port Royal, Fire Strike Ultra e Time Spy Extreme. Rispetto alle frequenze standard, l'azoto liquido ha permesso di incrementare le prestazioni fino al 16%, sebbene un overclock così estremo non sia ovviamente praticabile nell'uso quotidiano.

La RTX 5090D ha superato in Port Royal una configurazione a doppia RTX 3090 Ti e ha distrutto in Fire Strike un sistema con quattro GTX 1080 Ti.

Oltre ai risultati dei benchmark, Yu ha condiviso immagini ad alta risoluzione del chip GB202 che alimenta la RTX 5090D. Queste immagini permettono di visualizzare un chip che si avvicina al limite dimensionale del reticolo. Il die GB202 misura infatti circa 744 mm², la più grande GPU consumer dai tempi della TU102 (Turing). Oltre a un aumento del 24% nelle dimensioni del die, anche la dimensione totale del package GB202, che comprende la cornice metallica e altri componenti, è maggiore rispetto all'AD102 della RTX 4090.

Le immagini del die rivelano dettagli intricati su come l'architettura Blackwell organizza i blocchi fondamentali della RTX 5090. Yu ha anche mostrato un piccolo modulo Samsung GDDR7 per confronto, 16 dei quali circondano il die GB202 della RTX 5090.

Questi primi test dimostrano l'enorme potenziale di overclocking della RTX 5090D, anche in presenza delle limitazioni imposte da Nvidia. È lecito aspettarsi una nuova ondata di record di overclock e benchmark nei prossimi mesi, man mano che gli overclocker di tutto il mondo metteranno le mani su questa scheda grafica e inizieranno a spingerla al limite.

La nuova architettura Blackwell e le memorie GDDR7 da 30Gbps di Samsung si preannunciano come un connubio vincente per gli appassionati di prestazioni estreme, promettendo prestazioni di gran lunga superiori rispetto alla generazione precedente. Sarà interessante vedere come si comporterà la RTX 5090D nelle mani degli overclocker una volta che sarà disponibile sul mercato e quanto si avvicinerà alle prestazioni della versione globale, non limitata, della RTX 5090.